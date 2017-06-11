Наталья Подольская приехала в Могилев на выпускной брата и похвасталась его аттестатом

Белорусская и российская певица Наталья Подольская приехала в Могилев с сестрой-двойняшкой Юлианой на выпускной младшего брата. Андрей Подольский окончил лицей Белорусского-Российского университета. Фото с праздника Наталья опубликовала в своем Instagram. «Вот так летит время. наш младший братик сегодня выпускник. Мы поверить не можем», — подписала артистка один из снимков.

A post shared by Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) on Jun 9, 2017 at 3:02pm PDT

Наталья Подольская также похвасталась перед подписчиками аттестатом брата. Средний балл у Андрея — 9,5 из 10 возможных. Наталья не сомневается, что Андрей успешно поступит в вуз. Фото собрали в сумме больше 32,5 тыс. лайков.

Судя по фото в Instagram-профилях Подольских, на выпускном Андрея собралась вся семья. А момент вручения диплома выпускнику Юлиана сняла на видео.

На фото: Наталья с сестрой-двойняшкой Юлианой и братом Андреем.

A post shared by Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) on Jun 9, 2017 at 9:22am PDT

На фото: брат и мама Натальи Подольской.

A post shared by Andrew Podolskiy (@a.podolskiy_) on Jun 10, 2017 at 2:40am PDT

Наталья Подольская родилась и выросла в Могилеве. В семье Подольских — 4 ребенка: старшая — Татьяна, двойняшки Наталья и Юлиана, Андрей. Наталья в 2002 году переехала в Москву, продолжая в это время учиться на юриста в Белорусском институте правоведения в Могилеве. В 2004 году Подольская участвовала в отборочном кастинге на «Евровидение» от Беларуси, но не прошла. Стала участницей пятой «Фабрики Звезд» — проекта «Первого канала». А в 2005 году представила на «Евровидении» Россию, заняв 15-е место. Сейчас Наталья живет в Москве с мужем Владимиром Пресняковым-младшим и сыном Артемием.