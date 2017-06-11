ЕАЭС и Индия будут торговать без пошлин

Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина и министр промышленности и торговли Индии Нирмала Ситхараман подписали заявление о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией. Это произошло 3 июня на полях Петербургского экономического форума.

«На основе комплексного исследования выгод от заключения ЗСТ с Индией мы выявили, что каждая из наших пяти стран союза оказывается в выигрыше. Для Беларуси он заключается в увеличении на 20% экспорта в Индию. Для России увеличение экспорта может составить до 18%, для Казахстана – 12%. В краткосрочной перспективе рост ВВП союза может составить порядка $1,5 млрд», - заявила Вероника Никишина.

Уже после премьер-министр Индии во всеуслышание объявил, что товарооборот между Россией и Индией должен вырасти до $30 млрд через семь лет. Сейчас весь объем торговли составляет около $8 млрд и в последнее время снижается. Без учета военной продукции в 2015 финансовом году Россия продала Индии товаров и услуг более чем на $4 млрд и купила на $2 млрд.

Сейчас страны Евразийского союза торгуют с Индией в основном несырьевыми товарами. Машинооборудование и транспортные средства – треть всего экспорта. Также Индия массово закупает продукцию химической промышленности , драгоценные камни и металлы. Страны «пятерки» покупают в Индии химию, продовольственные товары, оборудование, текстиль и обувь.