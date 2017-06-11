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ЕАЭС и Индия будут торговать без пошлин
12.06.2017 07:55 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина и министр промышленности и торговли Индии Нирмала Ситхараман подписали заявление о создании зоны свободной торговли между
«На основе комплексного исследования выгод от заключения ЗСТ с Индией мы выявили, что каждая из наших пяти стран союза оказывается в выигрыше. Для Беларуси он заключается в увеличении на 20% экспорта в Индию. Для России увеличение экспорта может составить до 18%, для Казахстана – 12%. В краткосрочной перспективе рост
Уже после премьер-министр
Сейчас страны Евразийского союза торгуют с Индией в основном несырьевыми товарами. Машинооборудование и транспортные средства – треть всего экспорта. Также Индия массово закупает продукцию
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Товарооборот между Россией и Индией должен вырасти до $30 млрд через семь лет.
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