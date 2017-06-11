Витебск 23−25 июня отметит свое 1043-летие, в программе — самые различные творческие и спортивные мероприятия, сообщили в горисполкоме.

Празднование начнется 23 июня открытием нового троллейбусного маршрута и двух скульптурных композиций, а завершит этот день большой концерт и чествование лауреатов премии «Витебчанин года» в Летнем амфитеатре.

Автопробег «Мой любимый город» по магистралям Витебска, который финиширует на площади Победы, откроет второй день мероприятий. Здесь же развернется выставка ретроавтомобилей, соревнования и показательные выступления по кроссфиту, праздник городской газеты «Витьбичи» (конкурс на самого высокого человека имени Федора Махнова, конкурсы детских колясок и рисунков на асфальте). Вечером на площади соберутся любители потанцевать. Завершится день фейерверком.

25 июня на площади Победы будут работать площадки «МолодежьPROЗОЖ»: выставка автомобилей; кроссфит от Family fitness club CrossMax; Street Workout; фотозона, фотосушка и другие. Лазертаг-клуб Colt предложит желающим перевоплотиться в Рембо, а велолюбители смогут поучаствовать в конкурсном пробеге «BIKE Витебск» и конкурсе ВелоLook. Вечером перед горожанами выступят участники отборочных туров молодежных конкурсов «Огонь танца» и «Битва DJ».

Свои программы готовят и учреждения культуры. Запланированы литературные праздники к 500-летию белорусского книгопечатания, выставки библиотек и учреждений образования, ремесленные ярмарки, вернисажи, музыкальные импровизации, представления театральных коллективов, мастер-класс по бальным танцам, рок-концерт.

На площади Тысячелетия расположится исторический лагерь, а в парке имени Фрунзе клубы исторической реконструкции восстановят события Витебско-Оршанской операции по спасению моста имени Федора Блохина. 24 июня возле Свято-Успенского собора пройдет праздник колокольного звона. Обещают перекличку колоколов между храмами в историческом центре города.

В дни праздника будут организованы трамвайная экскурсия по Витебску и прогулки на теплоходе по Западной Двине. Пройдут урбанистический форум «Прастора» с лэнд-арт-пленэром, семинаром и фестивальной программой, международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок княгини Ольги», конкурс фотографии имени Сигизмунда Юрковского «Фотокрок», литературно-музыкальный праздник «Барадулінкі» и еще много всего.

26 июня, в день освобождения Витебска от немецко-фашистских захватчиков, горожане возложат цветы и венки к «Трем штыкам».