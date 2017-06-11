Беларусь направила Украине гуманитарную помощь на 60 тыс. долларов

Колонна с белорусским гуманитарным грузом для Украины покинула Минск 11 июня. В составе груза консервы, макаронные изделия, крупы, моющие и гигиенические средства на более чем 117 тыс. рублей (около 60 тыс. долларов).

Гуманитарную помощь погрузили в автомобили белорусского министерства по чрезвычайным ситуациям. Она направится в Киевский район, где 12 июня ее передадут украинской Миссии Международного Красного Креста, передает СТВ .

«Вся гуманитарная помощь – это высококачественные товары и продукты питания именно белорусского производства», - заявил пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий.

«Полученное продовольствие и вещи для четырех тысяч человек, в соответствии с процедурами Международного Комитета Красного Креста, будут распределены по обе стороны линии соприкосновения. Это первый раз, когда мы получаем такой вклад от белорусского правительства», - отметил глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиманн.

Напомним, что гуманитарный конвой стал одним из итогов встречи в годовщину Чернобыльской катастрофы 26 апреля президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко.