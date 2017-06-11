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Беларусь направила Украине гуманитарную помощь на 60 тыс. долларов

12.06.2017 11:03 — Новости Общества | БДГ  
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Колонна с белорусским гуманитарным грузом для Украины покинула Минск 11 июня. В составе груза консервы, макаронные изделия, крупы, моющие и гигиенические средства на более чем 117 тыс. рублей (около 60 тыс. долларов).

Гуманитарную помощь погрузили в автомобили белорусского министерства по чрезвычайным ситуациям. Она направится в Киевский район, где 12 июня ее передадут украинской Миссии Международного Красного Креста, передает СТВ

«Вся гуманитарная помощь – это высококачественные товары и продукты питания именно белорусского производства», - заявил пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий.

«Полученное продовольствие и вещи для четырех тысяч человек, в соответствии с процедурами Международного Комитета Красного Креста, будут распределены по обе стороны линии соприкосновения. Это первый раз, когда мы получаем такой вклад от белорусского правительства», - отметил глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиманн.

Напомним, что гуманитарный конвой стал одним из итогов встречи в годовщину Чернобыльской катастрофы 26 апреля президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко.

Президент Беларуси сообщил о намерении в ближайшее время при содействии Красного Креста направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему «и по одну сторону, и по другую сторону баррикад». По его словам, Минск будет делать все необходимое для урегулирования конфликта на востоке Украины, чтобы братские народы жили в дружбе и согласии.

 
Теги: Минск
 
 
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Колонна с белорусским гуманитарным грузом для Украины покинула Минск 11 июня. В составе груза консервы, макаронные изделия, крупы, моющие и гигиенические средства...

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