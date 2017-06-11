Результаты ЦТ по белорусскому языку станут известны через 10-12 дней

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по белорусскому языку будут известны уже через десять-двенадцать дней, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Декан филфака БГУ: филологи востребованы и в IT

Абитуриенты сдают ЦТ по белорусскому языку 12 июня — всего на испытание записались порядка 28,5 тысяч человек.

Абитуриенты пишут тестирование по белорусскому языку два часа — с 11:00 до 13:00, за это время они должны решить 40 заданий — 30 в части А и еще десять в части Б.

Результаты ЦТ по белорусскому языку будут известны уже 22-24 июня. Первыми свои баллы получат те абитуриенты, которые подписались на смс-рассылку, а спустя некоторое время отметки будут доступны и на сайте РИКЗ Беларуси.

В прошлом году на ЦТ по белорусскому языку 7,20% абитуриентов не смогли преодолеть минимального порога баллов, а 50 сдававших получили максимальную отметку — 100 баллов.