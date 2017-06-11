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Результаты ЦТ по белорусскому языку станут известны через 10-12 дней
12.06.2017 11:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по белорусскому языку будут известны уже через десять-двенадцать дней, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Абитуриенты сдают ЦТ по белорусскому языку 12 июня — всего на испытание записались порядка 28,5 тысяч человек.
Абитуриенты пишут тестирование по белорусскому языку два часа — с 11:00 до 13:00, за это время они должны решить 40 заданий — 30 в части А и еще десять в части Б.
Результаты ЦТ по белорусскому языку будут известны уже 22-24 июня. Первыми свои баллы получат те абитуриенты, которые подписались на смс-рассылку, а спустя некоторое время отметки будут доступны и на сайте РИКЗ Беларуси.
В прошлом году на ЦТ по белорусскому языку 7,20% абитуриентов не смогли преодолеть минимального порога баллов, а 50 сдававших получили максимальную отметку — 100 баллов.
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Первыми оценки за тестирование узнают абитуриенты, подписавшиеся на смс-рассылку, а уже потом информация с баллами за ЦТ-2017 появится на сайте РИКЗ.
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