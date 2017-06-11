ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дожди, грозы, порывистый ветер. Погода улучшится только к выходным

12.06.2017 11:16 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В начале недели в стране ожидаются дожди и порывистый ветер. Погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря, рассказал TUT.BY начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На вторник, 13 июня, выписано предупреждение, что днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, которые будут сопровождаться дождями и грозами, ночью в отдельных районах по востоку страны сильные дожди. Температура ночью +9...15°С, днем +15...21°С.

В Минске будет облачно с прояснениями. Дождь (вероятность более 90%), возможна гроза (вероятность 30-40%). Ветер западный, 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +11...13°С, днем +16...18°С.

В среду, 14 июня, сохранится дождливая и ветреная погода: на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура ночью +9...14°С, днем +12...19°С, по юго-западу +20...22°С.

С ростом атмосферного давления погода с четверга начнет улучшаться, ветер стихнет, а дожди на большей части страны прекратятся.

В четверг, 15 июня, преимущественно без осадков, лишь по востоку республики в отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Температура ночью +5...10°С, днем +14...20°С, по юго-западу до +23°С.

В пятницу, 16 июня, преимущественно без осадков, лишь днем в западных районах страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +5...12°С, днем +18...25°С.

В выходные дни страна останется в поле высокого атмосферного давления, на фоне которого будут проходить малоактивные атмосферные фронты с Западной Европы. По стране ожидаются кратковременные дожди, грозы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С ростом атмосферного давления погода с четверга начнет улучшаться, ветер стихнет, а дожди на большей части страны прекратятся.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Результаты ЦТ по белорусскому языку станут известны через 10-12 дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика