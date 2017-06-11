Дожди, грозы, порывистый ветер. Погода улучшится только к выходным

В начале недели в стране ожидаются дожди и порывистый ветер. Погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря, рассказал TUT.BY начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На вторник, 13 июня, выписано предупреждение, что днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, которые будут сопровождаться дождями и грозами, ночью в отдельных районах по востоку страны сильные дожди. Температура ночью +9...15°С, днем +15...21°С.

В Минске будет облачно с прояснениями. Дождь (вероятность более 90%), возможна гроза (вероятность 30-40%). Ветер западный, 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +11...13°С, днем +16...18°С.

В среду, 14 июня, сохранится дождливая и ветреная погода: на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура ночью +9...14°С, днем +12...19°С, по юго-западу +20...22°С.

С ростом атмосферного давления погода с четверга начнет улучшаться, ветер стихнет, а дожди на большей части страны прекратятся.

В четверг, 15 июня, преимущественно без осадков, лишь по востоку республики в отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Температура ночью +5...10°С, днем +14...20°С, по юго-западу до +23°С.

В пятницу, 16 июня, преимущественно без осадков, лишь днем в западных районах страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +5...12°С, днем +18...25°С.

В выходные дни страна останется в поле высокого атмосферного давления, на фоне которого будут проходить малоактивные атмосферные фронты с Западной Европы. По стране ожидаются кратковременные дожди, грозы.