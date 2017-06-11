В 2017 году завершат строительство части объектов метро на Кальварийской и вокзале

Строительство объектов метро на пересечении улиц Кальварийской и Цеткин, а также на улице Бобруйской планируется завершить в текущем году. Об этом сообщил 12 июня на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник «Минскметростроя» Леонид Стухальский, пишет агентство « Минск-Новости ».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В нынешнем году метростроевцы приступят к сооружению конструкций станции «Юбилейная» и возведению здания инженерного корпуса, а также к инженерной подготовке и перекладке инженерных сетей от станции «Ковальская слобода» (на пересечении улиц Жуковского и Воронянского) до улицы Корженевского.

В настоящее время завершена проходка механизированным комплексом «Алеся» левого перегонного тоннеля от станции «Вокзальная» до станции «Юбилейная» протяженностью 1608 метров.

— В сложных горно-геологических условиях подготовлена щитовая камера для демонтажа комплекса и перебазировки его на станцию «Вокзальная» для проходки правого тоннеля, — уточнил Стухальский. — Завершена проходка пешеходного тоннеля пересадочного узла с 1-й на 3-ю линию метро от станции «Вокзальная» до «Площади Ленина» протяженностью 170 м. Выполняется проходка второго пешеходного тоннеля протяженностью 250 м, уже выполнено 200 м.

Осуществлена проходка 810 м соединительной ветки между 2-й и 3-й линиями метрополитена (общая ее протяженность — 832 м). Завершить работы планируется до конца июня 2017 г. ода Ведется строительство тупиков и камер съезда на станции «Юбилейная» на улице Мельникайте открытым и закрытым способом — из 533 м выполнено 312 м, работы намечено завершить в апреле 2018 года.

Продолжаются земляные работы по подготовке котлованов для строительства станций «Юбилейная» и «Площадь Франтишка Богушевича» (на пересечении проспекта Дзержинского, улицы Немиги и улицы Клары Цеткин). Строятся участки примыкания к действующим станциям метрополитена, в ближайшее время планируется приступить к реконструкции платформенных участков к станциям «Фрунзенская» и «Площадь Ленина». Железобетонные работы на станции «Вокзальная» (наземная часть) выполнены на 90%.

На пересечении улиц Жуковского и Воронянского завершено строительство 6-этажного здания для персонала, работает приемочная комиссия.

— Разработаны конструкции блоков верхнего строения пути метрополитена, идет их приемка. Эти блоки — импортозамещающий товар для Беларуси, — пояснил Стухальский. — С сентября 2017 года планируем приступить к монтажу верхнего строения пути с использованием этих блоков.

Три первые станции новой ветки планируют открыть для посетителей в 2019 году.