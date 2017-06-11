День России: фотографии праздника из Instagram

МИНСК, 12 июн — Sputnik. День России празднуют сегодня жители РФ — уже с утра понедельника многие начали публиковать фотографии мероприятий в честь госпраздника в своих социальных сетях.

День России отмечают в РФ 12 июня — в этот день в 1990-м была принята Декларация о госсуверенитете РСФСР, то есть, фактически, в этот день страна вновь стала независимым отдельным государством. Традиционно в этот праздник по всей России объявляют выходным, а на уличные гуляния и мероприятия выходят миллионы людей.

#деньроссии #12юиня #тюмень #яроссия #люблюроссиию72 #мгер #мгер72 Публикация от mger (@mgertmn1) Июн 11 2017 в 11:54 PDT

Основные мероприятия Дня России, конечно же, запланированы в Москве и Петербурге, однако программа празднования богата во всех городах РФ. Многие уже присоединились к празднику и публикуют фотографии мероприятий в своих социальных сетях — например, в Instagram.