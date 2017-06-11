«Проверьте мусорные бачки на предмет (может быть взрывчатка) по адресу: Барановичи, ул. Наконечникова, 47», — такое обращение пришло на электронную почту КУРЭП «ЖРЭУ города Барановичи».

Около 8.00 12 июня главный инженер предприятия передал поступившее сообщение барановичским правоохранителям. На место выехала следственно-оперативная группа, а также медики и саперы. Из близлежащего жилого дома эвакуировали 87 человек, а 20 автомобилей отбуксировали на безопасное от мусорных баков расстояние, сообщила TUT.BY официальный представитель ГОВД Барановичей Ольга Сакута.

Подозрительных предметов в мусорных баках обнаружено не было. Сейчас милиция проводит проверку. Если будет доказано, что в действиях обратившегося гражданина найдут признаки преступления, ему может грозить уголовная ответственность по статье за заведомо ложное сообщение об опасности (ч. 1 ст. 340 УК). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до 5 лет лишения свободы.