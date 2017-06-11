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В Беларуси выросло число сдающих ЦТ по белорусскому языку
12.06.2017 12:18 — Новости Общества | БДГ
В Беларуси 12 июня с экзамена по белорусскому языку началось централизованное тестирование.
По данным Минобразования, на ЦТ по белорусскому языку зарегистрировалось 28 тыс. 474 человека против примерно 22 тыс. в 2016 году, передает
Директор Республиканского института контроля знаний Николай Феськов связывает рост числа желающих сдавать белорусский язык с предоставленным абитуриентам правом сдавать в этом году ЦТ по четырем предметам вместо трех.
По его словам, ежегодно на сдачу ЦТ по белорусскому и русскому языкам не приходит около 2—3% от общего числа зарегистрировавшихся, по гуманитарным предметам — 4—6%.
Напомним, что регистрация на централизованное тестирование
ЦТ по русскому языку
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В Беларуси 12 июня с экзамена по белорусскому языку началось централизованное тестирование.
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