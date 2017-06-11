В Беларуси выросло число сдающих ЦТ по белорусскому языку

В Беларуси 12 июня с экзамена по белорусскому языку началось централизованное тестирование.

По данным Минобразования, на ЦТ по белорусскому языку зарегистрировалось 28 тыс. 474 человека против примерно 22 тыс. в 2016 году, передает БелаПАН .

Директор Республиканского института контроля знаний Николай Феськов связывает рост числа желающих сдавать белорусский язык с предоставленным абитуриентам правом сдавать в этом году ЦТ по четырем предметам вместо трех.

По его словам, ежегодно на сдачу ЦТ по белорусскому и русскому языкам не приходит около 2—3% от общего числа зарегистрировавшихся, по гуманитарным предметам — 4—6%.

Напомним, что регистрация на централизованное тестирование завершилась в Беларуси 1 июня. Для прохождения ЦТ зарегистрировалось зарегистрировались 92 247 абитуриентов – на восемь тысяч человек меньше, чем в 2016-м. Однако человекотестов больше – в этом году их более 311 тысяч, а в минувшем было 271 тыс.