ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси выросло число сдающих ЦТ по белорусскому языку

12.06.2017 12:18 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси 12 июня с экзамена по белорусскому языку началось централизованное тестирование.

По данным Минобразования, на ЦТ по белорусскому языку зарегистрировалось 28 тыс. 474 человека против примерно 22 тыс. в 2016 году, передает БелаПАН.

Директор Республиканского института контроля знаний Николай Феськов связывает рост числа желающих сдавать белорусский язык с предоставленным абитуриентам правом сдавать в этом году ЦТ по четырем предметам вместо трех.

По его словам, ежегодно на сдачу ЦТ по белорусскому и русскому языкам не приходит около 2—3% от общего числа зарегистрировавшихся, по гуманитарным предметам — 4—6%.

Напомним, что регистрация на централизованное тестирование завершилась в Беларуси 1 июня. Для прохождения ЦТ зарегистрировалось зарегистрировались 92 247 абитуриентов – на восемь тысяч человек меньше, чем в 2016-м. Однако человекотестов больше – в этом году их более 311 тысяч, а в минувшем было 271 тыс.

ЦТ по русскому языку пройдет 14 июня, по обществоведению – 16, по математике – 18, по биологии – 20, по иностранным языкам – 22, по химии – 24, по физике – 26, по истории Беларуси – 28, по географии – 30, по всемирной истории – 2 июля.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 12 июня с экзамена по белорусскому языку началось централизованное тестирование.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Барановичах из-за "заминированных" баков из дома эвакуировали 87 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика