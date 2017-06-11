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Первый студотряд из Брестской области отправился в Польшу
12.06.2017 12:32 — Новости Общества | Tut.by
Первый международный сервисный студенческий отряд из Брестской области начинает сегодня работу в Польше, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь областного комитета ОО «БРСМ» Виктор Иванов.
В состав студотряда, который на протяжении месяца будет трудиться на территории Люблинского воеводства, вошли 10 учащихся учреждений образования Бреста. Ребята будут заняты на переработке овощей и фруктов.
В свободное время для брестчан организуют экскурсии по историческим местам. С польской молодежью они встретятся в товарищеских матчах по волейболу и футболу, проведут совместные интеллектуальные конкурсы и викторины.
За границей студотряды региона будут работать вплоть до конца сентября. Всего в третьем семестре в стране-соседке планируется трудоустроить около 500 молодых людей. В настоящее время формируются сервисные, строительные и сельскохозяйственные отряды. Наибольшую активность проявляют юные жители Бреста, Барановичей, Пинска, Столинского района. Согласно договоренностям, юноши и девушки будут трудиться в Тересполе, Бяла-Подляске, Януве-Подляском, Варшаве, Адамове, Мендзыжеце-Подляском.
«Возможность трудоустройства за пределами Беларуси появилась благодаря заключению договора о взаимодействии между Брестским обкомом БРСМ и польским обществом „Модус Операнди“. Сотрудничество осуществляется при поддержке Бяльского повета и Союза сельской молодежи Польши», — отметил Виктор Иванов.
Первый международный сервисный студенческий отряд из Брестской области начинает сегодня работу в Польше, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь областного комитета ОО «БРСМ» Виктор Иванов. В состав студотряда, который на протяжении месяца будет трудиться на территории Люблинского воеводства, вошли 10 учащихся учреждений образования Бреста. Ребята будут заняты на переработке овощей и фруктов. В свободное время для брестчан организуют экскурсии по историческим местам. С польской молодежью они встретятся в товарищеских матчах по волейболу и футболу, проведут совместные интеллектуальные конкурсы и викторины. За границей студотряды региона будут работать вплоть до конца сентября. Всего в третьем семестре в стране-соседке планируется трудоустроить около 500 молодых людей. В настоящее время формируются сервисные, строительные и сельскохозяйственные отряды. Наибольшую активность проявляют юные жители Бреста, Барановичей, Пинска, Столинского района. Согласно договоренностям, юноши и девушки будут трудиться в Тересполе, Бяла-Подляске, Януве-Подляском, Варшаве, Адамове, Мендзыжеце-Подляском. «Возможность трудоустройства за пределами Беларуси появилась благодаря заключению договора о взаимодействии между Брестским обкомом БРСМ и польским обществом „Модус Операнди“. Сотрудничество осуществляется при поддержке Бяльского повета и Союза сельской молодежи Польши», — отметил Виктор Иванов.
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Согласно договоренностям, юноши и девушки будут трудиться в Тересполе, Бяла-Подляске, Януве-Подляском, Варшаве, Адамове, Мендзыжеце-Подляском.
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