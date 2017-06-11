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В Витебском приюте для бездомных животных катастрофически не хватает мест и корма

12.06.2017 12:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Вольеры в приюте переполнены, катастрофически не хватает кормов и лекарств. И если раньше люди приходили, чтобы забрать питомцев, то сейчас чаще всего подбрасывают.

Там, где раньше была площадка для выгула животных, сегодня уже новые вольеры, причем строят будки для щенков. Эти милые создания, которых люди раньше быстро разбирали, сегодня месяцами ждут новых хозяев. И если раньше в приюте содержали максимум двести животных, то это лето бьет все рекорды: в вольерах 400 собак и кошек.

Там, где должно содержаться одно животное, ютятся двое, а то и трое. В послеоперационном блоке для четвероногих пациентов уже нет места, все заставлено клетками. Их тоже не хватает, в ход идут тесные переноски.

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Финансируется приют из городского бюджета, часть денег перечисляют благотворители. Но на такое количество животных денег катастрофически не хватает. Выросли расходы на корм, электричество, лекарства.

Пять лет назад, когда приют открывали, здесь рассчитывали лишь на бродячих собак и кошек. Лечили, стерилизовали и пристраивали в добрые руки. Но сегодня горожане все чаще приходят не забрать четвероногого друга, а избавиться от него. И как заставить людей быть в ответе за тех, кого приручили, волонтеры не знают.

Сейчас здесь готовятся к большой благотворительной ярмарке. Она пройдет в центре города. В течение 10 дней у всех желающих будет возможность обрести четвероногого друга.

 
 
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Если раньше люди приходили, чтобы забрать питомцев, то сейчас чаще всего подбрасывают.

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