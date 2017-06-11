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В Речицком районе у рыбаков, пока те отдыхали компанией, украли снасти на 500 долларов

12.06.2017 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Речицкий РОСК возбудил уголовное дело по факту тайного хищения личного имущества у компании рыбаков из Гомеля, которые приехали отдохнуть и порыбачить на Днепр, в деревню Александровка Речицкого района, сообщает газета «Дняпровец».


Вечером, после рыбалки, мужчины решили «отметить» улов. При этом они оставили без присмотра на берегу реки дорогостоящие рыболовные снасти: снаряженные спиннинги, коробки с приманками — всего на сумму более тысячи рублей.

Проснувшись рано утром и спустившись к месту, где были оставлены снасти, рыболовы их не обнаружили.

Ведется следствие.

 
Теги: Гомель
 
 
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Компания мужчин из Гомеля приехала отдохнуть и порыбачить на Днепр, в деревню Александровка Речицкого района.

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