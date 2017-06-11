В Речицком районе у рыбаков, пока те отдыхали компанией, украли снасти на 500 долларов

Речицкий РОСК возбудил уголовное дело по факту тайного хищения личного имущества у компании рыбаков из Гомеля, которые приехали отдохнуть и порыбачить на Днепр, в деревню Александровка Речицкого района, сообщает газета « Дняпровец ».





Вечером, после рыбалки, мужчины решили «отметить» улов. При этом они оставили без присмотра на берегу реки дорогостоящие рыболовные снасти: снаряженные спиннинги, коробки с приманками — всего на сумму более тысячи рублей.

Проснувшись рано утром и спустившись к месту, где были оставлены снасти, рыболовы их не обнаружили.

Ведется следствие.