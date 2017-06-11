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Мы выбрали белорусский: родители ждут абитуриентов после ЦТ

12.06.2017 12:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн — Sputnik. Выпускники перед ЦТ ожидаемо волнуются, но не меньше переживают их родители. Заняв стратегические площадки у входа в вузы, где сегодня проходит централизованное тестирование по белорусскому языку, ждут детей.

Мы выбрали белорусский: родители ждут абитуриентов после ЦТ
© Sputnik / Виктор Толочко
Результаты ЦТ по белорусскому языку станут известны через 10-12 дней

"Приехали из Копыля, будем сдавать белорусский язык. Дочка хочет поступать на логопеда или на исторический. Нанимали репетиторов, весь год готовились, сдавали трижды пробное тестирование, надеемся, и здесь покажем знания", — рассказала мама Дианы Марина.

С трудом скрывая волнение, она все же предположила, что дочка переживает еще сильнее.

Мы выбрали белорусский: родители ждут абитуриентов после ЦТ
© Sputnik / Виктор Толочко
Преподаватель БНТУ Мария призналась, что волнуется, как и дочь, которая сегодня пишет тестирование

"Я сама преподаватель, работаю в БНТУ, привела дочь сдавать белорусский язык. Мы обе волнуемся, но дочь больше. Она решила сдавать белорусский язык, здесь многое зависит от учителя — умеет ли он привить любовь к языку. Дочка сказала — только белорусский, и мне очень приятно было об этом узнать", — рассказала мама абитуриентки Мария.

Впрочем, сдающим белорусский пришлось чуть менее просто, чем тем, кто выбрал русский язык — тестирование проходит практически на следующий день после выпускного, времени отдохнуть мало.

Мы выбрали белорусский: родители ждут абитуриентов после ЦТ
© Sputnik / Виктор Толочко
Пока родители волнуются, ребята верят в свои силы

Ожидая детей, родители отдыхают тут же, на свежем воздухе. У входа в БГПУ выставлена палатка с бутербродами, водой и некоторыми другими угощениями, чтобы родители могли немного перекусить.

Мы выбрали белорусский: родители ждут абитуриентов после ЦТ
© Sputnik / Виктор Толочко
Рукопожатие на удачу

"Поступаем во второй раз, решили получить не средне-специальное, а высшее образование", — рассказала мама другой абитуриентки, как и большинство родителей, говоря о себе и детях в категории "мы".

Многие присутствующие здесь родители приехали поддержать детей из Минского района.

Мы выбрали белорусский: родители ждут абитуриентов после ЦТ
© Sputnik / Виктор Толочко
Родители приехали поддержать абитуриентку Викторию из Червеня

"Дочка сдает ЦТ — у нее уже золотая медаль, в БГПУ ее могут взять без экзаменов, но она хотела бы поступить на экономиста. Приехали с женой из Червеня — думаю, мы больше волнуемся, чем дочь. Она занималась накануне много, окончила белорусскоязычную гимназию, вот и решила сдавать белорусский язык", — рассказал Виталий, отец Виктории.

Некоторые абитуриенты по возрасту и сами могли бы уже быть родителями и волноваться за детей, но они решили получить высшее образование и идут сдавать тестирование.

Мы выбрали белорусский: родители ждут абитуриентов после ЦТ
© Sputnik / Виктор Толочко
Родители ждут абитуриентов у стен БГПУ

"Внучка хочет медицинский, приехали с сыном поддержать", — рассказал Анатолий Семенович, подтверждая тезис о том, что за некоторых выпускников болеют всей семьей.

Сдача ЦТ по одному из государственных языков является обязательной, остальные предметы абитуриенты выбирают по своему усмотрению — в зависимости от требований вуза, в который они собираются подавать документы.

По данным РИКЗ, ЦТ по белорусскому языку 12 июня 2017 года напишут более 28,5 тысяч абитуриентов.

 
Теги: Минск
 
 
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Рассказывая о выборе вуза своим ребенком, большинство родителей рассуждают в категории "мы" и ожидают окончания тестирования на скамеечках возле университета.

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