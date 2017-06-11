Проходные баллы в гимназии выросли. С каким результатом поступили дети в этом году
Размер текста:
A
A
A
Закончилась вступительная кампания в 5 класс гимназий. В некоторых из них в Минске конкурс составил два человека на место, при этом проходной балл достиг 58 из 60 возможных. Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Самые высокие проходные баллы оказались в столичных гимназиях № 10 и № 41. Там школьники для поступления должны были набрать по 58 баллов. Максимальная сумма, которую можно получить, — 60 баллов. В нее входят оценки за три экзамена, а также годовые отметки по русскому языку, математике и белорусскому языку.
Самый высокий конкурс на место был в гимназиях № 39 (больше двух человек на место), в № 36, № 38, № 41, № 42 (два человека на место), № 40 (около двух человек).
гимназия
проходной балл 2017
конкурс на место 2017
проходной балл 2016
конкурс на место 2016
№ 1 56
нет данных
55
1,4
№ 2 55
1,8
54
1,2
№ 3 51
конкурса не было
52
1,5
№ 4 48
нет данных
47
нет данных
№ 5 53
1,5
49
1,4
№ 6 53
1,3
53
1,3
№ 7 54
1,4
52
1,3
№ 8 предоставить информацию отказались
предоставить информацию отказались
50
1,4
№ 9 предоставить информацию отказались
предоставить информацию отказались
40
конкурса не было
№ 10 58
1,6
57
1,85
№ 11 53
1,15
53
1,7
№ 12 57
1,3
56
1,4
№ 13 56
1,6
55
1,4
№ 14 47
1,2
47
1,6
№ 15 56
1,3
53
1,2
№ 16 57
1,5
55
1,5
№ 17 54
1,6
53
1,5
№ 18 53
1,5
54
1,8
№ 19 50
конкурса не было
50
1,3
№ 20 56
1,6
55
1,5
№ 21 55
1,8
52
1,8
№ 22 55
1,23
55
1,1
№ 23 50
конкурса не было
48
1,2
№ 24 56
1,3
55
1,5
№ 25 54
1,6
53
1,5
№ 27 54
1,5
53
1,7
№ 28 50
информацию не предоставили
46
конкурса не было
№ 29 55
1,1
55
1,4
№ 30 54
1,6
54
1,6
№ 31 53
1,8
48
1,4
№ 32 54
1,6
52
1,5
№ 33 52
1,4
53
1,2
№ 34 52
1,8
47
1,1
№ 35 51
1,5
50
1,5
№ 36 56
2
53
1,2
№ 37 53
1,2
54
1,4
№ 38 54
2
54
1,8
№ 39 55
больше 2
54
1,6
№ 40 55
около 2
54
1,6
№ 41 58
2
52
конкурса не было
№ 42 53
2
51
1,3
№ 50 55
1,5
57
1,8
№ 56 56
1,4
54
1,4
№ 61 54
1,5
55
1,6
№ 74 51
1,3
50
1,3
№ 75 54
1,8
51
1,2
№ 146 53
1,6
55
1,6
№ 174 55
1,8
52
1,3
№ 192 55
нет данных
53
1,45
Читайте также:
В какую минскую гимназию сложнее всего поступить: проходной балл, конкурс, победители олимпиад
Теги
:
Минск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Закончилась вступительная кампания в 5 класс гимназий. В некоторых из них в столице конкурс составил два человека на место, при этом проходной балл достиг 58 из 60...
Кого защищал в суде адвокат Алексей Ермошин
18:28,
Sputnik Беларусь
Умер сын Лидии Ермошиной
14:41,
БДГ
Украинский миллиардер открывает 20 "крылатых" ресторанов в Беларуси
15:02,
Tut.by
Уважаемые исторические личности, которые были на самом деле не самыми хорошими людьми
17:43,
Flytothesky
Юрий Дракохруст. Алексиевич и война "католиков" и "православных"
19:07,
Tut.by
10 особенностей, присущих людям с высоким интеллектом
20:35,
Flytothesky
Соцсети не оценили открытый кастинг "Милавицы"
19:31,
Sputnik Беларусь
Найдена предсмертная записка "кратовского стрелка"
18:45,
Sputnik Беларусь
В туристическом комплексе под Минском взорвался котел самогонного аппарата
14:17,
Tut.by
Литовская афера под названием «Висагинская АЭС»
09:46,
21.by - Новости
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Комментарии