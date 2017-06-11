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Проходные баллы в гимназии выросли. С каким результатом поступили дети в этом году

12.06.2017 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Закончилась вступительная кампания в 5 класс гимназий. В некоторых из них в Минске конкурс составил два человека на место, при этом проходной балл достиг 58 из 60 возможных.


Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Самые высокие проходные баллы оказались в столичных гимназиях № 10 и № 41. Там школьники для поступления должны были набрать по 58 баллов. Максимальная сумма, которую можно получить, — 60 баллов. В нее входят оценки за три экзамена, а также годовые отметки по русскому языку, математике и белорусскому языку.

Самый высокий конкурс на место был в гимназиях № 39 (больше двух человек на место), в № 36, № 38, № 41, № 42 (два человека на место), № 40 (около двух человек).

гимназия проходной балл 2017 конкурс на место 2017 проходной балл 2016 конкурс на место 2016
№ 1 56 нет данных 55 1,4
№ 2 55 1,8 54 1,2
№ 3 51 конкурса не было 52 1,5
№ 4 48 нет данных 47 нет данных
№ 5 53 1,5 49 1,4
№ 6 53 1,3 53 1,3
№ 7 54 1,4 52 1,3
№ 8 предоставить информацию отказались предоставить информацию отказались 50 1,4
№ 9 предоставить информацию отказались предоставить информацию отказались 40 конкурса не было
№ 10 58 1,6 57 1,85
№ 11 53 1,15 53 1,7
№ 12 57 1,3 56 1,4
№ 13 56 1,6 55 1,4
№ 14 47 1,2 47 1,6
№ 15 56 1,3 53 1,2
№ 16 57 1,5 55 1,5
№ 17 54 1,6 53 1,5
№ 18 53 1,5 54 1,8
№ 19 50 конкурса не было 50 1,3
№ 20 56 1,6 55 1,5
№ 21 55 1,8 52 1,8
№ 22 55 1,23 55 1,1
№ 23 50 конкурса не было 48 1,2
№ 24 56 1,3 55 1,5
№ 25 54 1,6 53 1,5
№ 27 54 1,5 53 1,7
№ 28 50 информацию не предоставили 46 конкурса не было
№ 29 55 1,1 55 1,4
№ 30 54 1,6 54 1,6
№ 31 53 1,8 48 1,4
№ 32 54 1,6 52 1,5
№ 33 52 1,4 53 1,2
№ 34 52 1,8 47 1,1
№ 35 51 1,5 50 1,5
№ 36 56 2 53 1,2
№ 37 53 1,2 54 1,4
№ 38 54 2 54 1,8
№ 39 55 больше 2 54 1,6
№ 40 55 около 2 54 1,6
№ 41 58 2 52 конкурса не было
№ 42 53 2 51 1,3
№ 50 55 1,5 57 1,8
№ 56 56 1,4 54 1,4
№ 61 54 1,5 55 1,6
№ 74 51 1,3 50 1,3
№ 75 54 1,8 51 1,2
№ 146 53 1,6 55 1,6
№ 174 55 1,8 52 1,3
№ 192 55 нет данных 53 1,45

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Теги: Минск
 
 
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Закончилась вступительная кампания в 5 класс гимназий. В некоторых из них в столице конкурс составил два человека на место, при этом проходной балл достиг 58 из 60...

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