Проходные баллы в гимназии выросли. С каким результатом поступили дети в этом году

Закончилась вступительная кампания в 5 класс гимназий. В некоторых из них в Минске конкурс составил два человека на место, при этом проходной балл достиг 58 из 60 возможных.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Самые высокие проходные баллы оказались в столичных гимназиях № 10 и № 41. Там школьники для поступления должны были набрать по 58 баллов. Максимальная сумма, которую можно получить, — 60 баллов. В нее входят оценки за три экзамена, а также годовые отметки по русскому языку, математике и белорусскому языку.

Самый высокий конкурс на место был в гимназиях № 39 (больше двух человек на место), в № 36, № 38, № 41, № 42 (два человека на место), № 40 (около двух человек).

гимназия проходной балл 2017 конкурс на место 2017 проходной балл 2016 конкурс на место 2016 № 1 56 нет данных 55 1,4 № 2 55 1,8 54 1,2 № 3 51 конкурса не было 52 1,5 № 4 48 нет данных 47 нет данных № 5 53 1,5 49 1,4 № 6 53 1,3 53 1,3 № 7 54 1,4 52 1,3 № 8 предоставить информацию отказались предоставить информацию отказались 50 1,4 № 9 предоставить информацию отказались предоставить информацию отказались 40 конкурса не было № 10 58 1,6 57 1,85 № 11 53 1,15 53 1,7 № 12 57 1,3 56 1,4 № 13 56 1,6 55 1,4 № 14 47 1,2 47 1,6 № 15 56 1,3 53 1,2 № 16 57 1,5 55 1,5 № 17 54 1,6 53 1,5 № 18 53 1,5 54 1,8 № 19 50 конкурса не было 50 1,3 № 20 56 1,6 55 1,5 № 21 55 1,8 52 1,8 № 22 55 1,23 55 1,1 № 23 50 конкурса не было 48 1,2 № 24 56 1,3 55 1,5 № 25 54 1,6 53 1,5 № 27 54 1,5 53 1,7 № 28 50 информацию не предоставили 46 конкурса не было № 29 55 1,1 55 1,4 № 30 54 1,6 54 1,6 № 31 53 1,8 48 1,4 № 32 54 1,6 52 1,5 № 33 52 1,4 53 1,2 № 34 52 1,8 47 1,1 № 35 51 1,5 50 1,5 № 36 56 2 53 1,2 № 37 53 1,2 54 1,4 № 38 54 2 54 1,8 № 39 55 больше 2 54 1,6 № 40 55 около 2 54 1,6 № 41 58 2 52 конкурса не было № 42 53 2 51 1,3 № 50 55 1,5 57 1,8 № 56 56 1,4 54 1,4 № 61 54 1,5 55 1,6 № 74 51 1,3 50 1,3 № 75 54 1,8 51 1,2 № 146 53 1,6 55 1,6 № 174 55 1,8 52 1,3 № 192 55 нет данных 53 1,45

Читайте также:

В какую минскую гимназию сложнее всего поступить: проходной балл, конкурс, победители олимпиад