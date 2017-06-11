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Изготовитель мебели выманил у жителей Полоцка и Новополоцка более 15 тысяч рублей

12.06.2017 13:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета расследовал уголовное дело в отношении новополочанина, который обвиняется в совершении мошенничества в крупном размере, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

По данным следствия, 45-летний мужчина несколько лет был индивидуальным предпринимателем и директором частного предприятия по изготовлению мебели. Заказы он принимал в павильонах двух торговых центров в Новополоцке и Полоцке.

С февраля по май 2016 года обвиняемый заключал договоры купли-продажи, на изготовление и реставрацию мебели, при этом не собираясь выполнять взятые на себя обязательства. Клиенты подписывали договоры и передавали авансом деньги, а предприниматель в это время собирался подать заявление о своем банкротстве — с января он не получал никакой прибыли.

Таким образом мужчина обманул 21 жителя Полоцка и Новополоцка и завладел более 15 500 рублей.

Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в крупном размере). Он практически полностью возместил ущерб потерпевшим — в сумме более 12 600 рублей. Для дальнейшего расчета следователи арестовали его Ford Transit.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

 
 
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45-летний мужчина несколько лет был индивидуальным предпринимателем и директором частного предприятия по изготовлению мебели.

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