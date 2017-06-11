В Минске простились с Алексеем Ермошиным

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Прощание со скончавшимся на выходных адвокатом Алексеем Ермошиным прошло в понедельник в Минске, сообщили Sputnik знакомые усопшего.

О смерти единственного сына главы Центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной стало известно в воскресенье. Причины смерти Алексея Ермошина не оглашаются.

Прощание с Ермошиным прошло в понедельник с 11:00 до 13:00 в одном из ритуальных залов Минска. Пришли проститься с юристом многие его знакомые и бывшие коллеги. Знакомые и друзья Алексея в эти дни написали о нем немало хорошего в социальных сетях.

"Замечательный человек и друг, каких поискать! Соболезную родным и близким с тяжелой утратой. 17 лет дружбы с таким человеком связывало! Крестный моей дочери… не могу ей сказать, ей 9 лет, удар будет для нее. Любит его", — написал в Facebook Валерий Жигунов.

Знакомые адвоката подчеркивают, что Алексей был очень веселым и добрым человеком.

"Он очень любил детей, инкогнито помогал Ждановичскому детскому дому… никогда это не афишировал — просто помогал и все", — поделилась Елена Пушкина.

Алексею Ермошину было 40 лет, он был единственным сыном главы ЦИК Лидии Ермошиной. Семьи и детей у него не было, все время он посвящал работе (сначала в прокуратуре, потом — в адвокатуре) и путешествиям. За неделю до кончины Алексея под Бобруйском погиб и его двоюродный брат Вадим Капустин.

Sputnik выражает соболезнования родным и близким Алексея Ермошина в связи с утратой.