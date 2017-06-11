С 1 сентября уроки во многих школах будут начинаться с 9 утра . Чиновники убеждены, что это для детей оптимальное время . Наталья Поспелова дает советы родителям о том, как за лето подготовиться к новым графикам.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наталья Поспелова — специалист по семейному неблагополучию и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 28 лет работала в органах охраны детства Беларуси, из них 12 — в Национальном центре усыновления. Автор более 100 методических и публицистических работ по проблемам социального сиротства и семейного неблагополучия. Одна из основателей республиканского портала по поиску семей для детей-сирот www.dadomu.by и единственного в СНГ ежемесячного издания для замещающих родителей и специалистов органов опеки и попечительства — газеты «Домой!». Референт Белорусского общественного объединения замещающих семей «С надеждой». Профессиональная специализация: альтернативные формы жизнеустройства детей-сирот; споры родителей о воспитании детей; сопровождение семей, желающих принять или уже принявших детей-сирот на воспитание. E-mail автора nastapos@mail.ru

Совет 1: побыстрее «перестрадать»

Дети знают своих родителей лучше, чем родители знают своих детей. Всем родителям не раз приходилось в этом убеждаться. Вспомните, к примеру, как вы хранили что-то в тайне от своих детей. И вдруг, когда пришло время рассказать о секрете, либо он как то шило в мешке вылез в самый неподходящий момент, — вас ошарашило откровение ребенка: да ладно, я это и так знал, и нечего было скрывать, в общем-то.

Причиной факта, что дети лучше, глубже, яснее знают, понимают и чувствуют своих родителей, является то, что дети сильнее зависят от них. Родитель для ребенка — это не просто источник заботы, ухода и воспитания. Родитель для ребенка — это вопрос жизни или смерти. А раз уж ты зависишь от субъекта, как говорится, не на жизнь, а на смерть, то и задача твоя — глубоко и на 200% изучить этот субъект.

Вернемся к теме про 9 часов утра. В общем, дети чувствуют смятение, негодование, протестные настроения своих взрослых, даже если родители не посвящают детей в разборки с СанПиНом, министерством, администрацией школы. Чувствуют, и вслед за взрослыми проваливаются в такие же переживания. Поэтому родителям, ответственно и бережно относящимся к внутреннему миру своих детей, хорошо бы поскорее перестрадать потерю привычного уклада будничного утра и попытаться извлечь из этой ситуации воспитательные бонусы.

Совет 2: обсудить новый график с ребенком

Это замечательная возможность для каждого родителя выйти из «кокона занятости» и еще раз обратить внимание на своего ребенка, подумать о нем, порассуждать о его возможностях и привычках, взвесить его готовность к грядущим изменениям. Расскажите своим детям, что «когда я учился, уроки начинались во столько-то», с теплотой вспомните, как не хотелось вставать «так рано» и как далеко было добираться до школы, и как вас безуспешно будила мама, как папа ругал за несобранность, и что на уроки вы иногда шли, даже не умывшись и заспанным. Убедитесь, детям буду интересны и приятны эти ваши воспоминания! Дети ооооочень любят тему «а ты тоже была маленькой?»

Расскажите своему ребенку о том, что вам также приходилось и удавалось приспосабливаться к новому режиму дня (к примеру, такое часто случается при смене работы или места жительства), поделитесь своими секретиками безболезненного изменения личной дневной логистики (стал раньше ложиться, начал ездить по другому маршруту или другим транспортом). Вся жизнь состоит из изменений, и тот, кто не умеет приспосабливаться к ним, имеет малый запас прочности, жизненной устойчивости, — проигрывает. Родительский стресс непременно сказывается на настроении и здоровье детей, поэтому скорее подвигайтесь к конструктиву и прекращайте психовать. Ваши рассказы, окрашенные позитивными чувствами, вселят уверенность в ребенка, станут преамбулой его внутренней готовности к грядущим изменениям школьного ритма.

Совет 3: потренироваться

Изменения наступят через целое лето и есть временной зазор, чтобы к ним морально и физически подготовиться, — потренируйте своего ребенка «ходить в школу к 9». Для начала потренируйтесь сами, посетите сайты, предлагающие темы по семейному тайм-менеджменту, обсудите с коллегами-родителями, как они планируют выкручиваться, поговорите с нанимателем, есть ли возможность изменить начало вашего рабочего дня.

Тренировки детей проводите в виде игры. Несмотря на то, что дети уже школьники (пусть и младшие), и на смену игре, как ведущему виду деятельности дошколят, пришла учеба, дети с удовольствием поиграют с вами «в новое утро».

Играйте с детьми вместе, поменяйтесь ролями. Детям интересно будет попытаться вас «разбудить-накормить-собрать в школу». Для некоторых из нас будет полезным увидеть себя со стороны, когда ребенок в нашей роли, нашими словами и нашими интонациями покажет наши воспитательные ляпы, на критику не обижайтесь, сделайте выводы.

Совет 4: придумать, куда деть «лишний» час

Подумайте о том, чтобы извлечь пользу из целого часа времени, который ребенок будет проводить до начала занятий под присмотром педагогов. Продумайте, какие книжки влезут в рюкзак вашего ребенка, а какие можно отдать для совместного пользования в класс, какие полезные настольные игры можно прикупить, сбросившись с другими родителями (это не поборы, это для ваших детей). Целый час, если его правильно организовать и направить в продуктивное русло, может многое дать вашему ребенку. За это время можно овладеть каким-то нужным навыком, узнать что-то новое, а это дорогого стоит, согласитесь.

Совет 5: найти единомышленников

Еще раз проинвентаризируйте внутренние и средовые ресурсы вашей семьи. Может быть, бабушка сможет подстраховать вашего второклассника в самостоятельных сборах в школу, если уж вам совсем не выкрутиться. Кстати, не забывайте о соседях. Иногда на помощь людей, которых мы не выбирали и с которыми вынужденно проживаем на одной площадке или в одном подъезде, реально можно рассчитывать. Может быть, какая-то мама будет водить своего мальчика к 9-ти, и вы сможете «сесть ей на хвост» со своим чадом. Варианты есть всегда, общайтесь и находите их.

Даже если завтра СанПиН обоснует полезность и неизбежность начала уроков с 2 часов ночи, помните, ко всем изменениям можно относиться конструктивно. Вселите в свою детку уверенность, что со всеми изменениями можно справиться, если вместе и если всей семьей искать варианты решения проблемы. Для этого будьте сами уверены: все проходит, и это пройдет. Вам с детьми жить всю жизнь, поэтому не подтачивайте свой родительский авторитет в глазах ребенка безапелляционностью, нетерпимостью или страхом. Взрослые — они и в словах и в делах взрослые. А шараханье и противопоставление — это не по-взрослому.