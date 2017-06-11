Вчера вступил в силу «безвиз» Украины с ЕС. Это значительно укрепило позиции страны-соседки в рейтинге влиятельности паспортов Global Passport Index . Его основной критерий — количество стран, которые владелец документа может посетить без визы. Для украинцев теперь это 119 стран. Для белорусов — лишь 70.

Беларусь занимает 111-е место в индивидуальном рейтинге Global Passport Index и 58-е в общем (в нем одну строчку могут делить сразу несколько стран). Для нас распахнули границы 70 государств. Из них 33 страны все еще требуют визу, но ее можно поставить по прибытии.

Украина, Польша и Россия занимают соответственно 30-е (119 стран без визы), 10-е (150 стран без визы) и 41-е (106 стран без визы) места.

Соседями Беларуси в рейтинге стали африканская Ботсвана и карликовое государство в Океании Науру (делят 57-ю строчку), а также Казахстан, Лесото, Саудовская Аравия и Папуа-Новая Гвинея (делят 59-ю строчку).

Самыми влиятельными составители рейтинга признали паспорта Германии и Сингапура. Гражданам этих стран открыт безвизовый въезд в 159 государств. На втором месте Швеция и Южная Корея — 158 государств. Третью строчку делят семь западноевропейских стран, Япония и США. Их граждане могут не беспокоиться о визе, въезжая в 157 стран.

Замыкают рейтинг паспорта Ирака, Пакистана и Афганистана. Их влиятельность составители рейтинга оценили низко: гражданин Ирака может без визы въехать в 26 стран, пакистанец — в 25, афганец — в 22.

Рейтинг Passport Index составляет канадская консалтинговая компания Arton Capital. Он охватывает 199 государств.