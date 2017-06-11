Число желающих пройти ЦТ по иностранным языкам в Гомельской области увеличилось почти на 20%

Количество абитуриентов, зарегистрированных на прохождение ЦТ по иностранным языкам в Гомельской области, составило 4 тыс. 78 человек, что почти на 20% больше, чем в 2016 году (3 тыс. 418 человек), сообщил начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи Владимир Глазунов.

Также собеседник отметил, что в этом году значительно увеличилось число желающих пройти тестирование по белорусскому языку: с 2 тыс. 918 до 3 тыс. 925 человек. «Это прежде всего связано с тем, что в этом году абитуриентам предоставили возможность сдавать четыре предмета», — сказал Владимир Глазунов.

Всего в пунктах проведения централизованного тестирования в Гомельской области прошли регистрацию 43 тыс. 458 человек (в прошлом году — 38 тыс. 893 человек).

Максимальное количество абитуриентов — 11 тыс. 112 человек — зарегистрировано в области на сдачу экзамена по русскому языку, что примерно на 300 человек меньше, чем в прошлом году. Вторым предметом в предпочтениях абитуриентов, как и в предыдущие годы, стала математика, которую будут сдавать более 7 тыс. человек.

В области определено шесть пунктов проведения централизованного тестирования. Помимо пяти университетов региона (БелГУТ, Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, ГГУ имени Ф. Скорины, ГГТУ имени П.О. Сухого и Мозырского государственного университета имени И.П.Шамякина), это право дано индустриальному колледжу в Светлогорске.

Централизованное тестирование по белорусскому языку пройдет 12 июня, русскому языку — 14 июня, обществоведению — 16 июня, математике — 18 июня, биологии — 20 июня, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 22 июня, химии — 24 июня, физике — 26 июня, истории Беларуси — 28 июня, географии — 30 июня, всемирной истории (новейшее время) — 2 июля. Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, — 11.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 3 июля. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля.

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