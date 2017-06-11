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Проходные баллы в гимназии Минска достигали 58 из 60
12.06.2017 14:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн — Sputnik. Проходные баллы в столичные гимназии в этом году достигали 58 баллов из 60 возможных.
© Sputnik / Виктор Толочко
Вступительная кампания в белорусские гимназии завершилась: уже есть списки зачисленных в учреждения образования.
Для поступления в гимназии выпускники четвертых классов должны сдавать три экзамена — по русскому, белорусскому и математике. К этим отметкам прибавляются годовые оценки за эти же предметы, то есть максимальный возможный балл — 60.
В некоторые минские гимназии в 2017-м сформировался средний балл 58 — № 10 и № 41. Самый низкий проходной балл — в гимназии № 14, где ученикам хватало 47 баллов из 60 для поступления.
В среднем проходные баллы в гимназии Минска составляли порядка 50-55. Средний конкурс — около полутора-двух человек на место. Самый же низкий конкурс для поступления в столичную гимназию — 1,1, зафиксирован в гимназии №29.
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По сравнению с прошлым годом проходные баллы в некоторых гимназиях подросли - в 2016-м максимальным был 57.
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