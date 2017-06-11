Дело студента с бензопилой 13 июля рассмотрит Верховный суд

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Уголовное дело о кровавой резне в минском торговом центре "Новая Европа" в порядке апелляционного производства Верховный суд начнет рассматривать во вторник 13 июня, сообщили Sputnik в понедельник в суде.



© Sputnik / Виктор Толочко Адвокат Владислава Казакевича обжаловал приговор

Защитник фигуранта данного уголовного дела Владислава Козакевича обжаловал приговор, вынесенный Минским городским судом 3 марта 2017 года – тогда обвиняемый был приговорен к 15 годам лишения свободы.

"Судебное разбирательство в порядке апелляционного производства начнется в 09:30 13 июня", – сообщили в суде.

Кровавая резня в минском ТЦ "Новая Европа" произошла 8 октября прошлого года: 17-летний студент-первокурсник МИТСО с топором и бензопилой совершил нападение на посетителей и продавщиц торгового центра . Одна женщина от полученных травм умерла на месте происшествия, еще две получили ранения.

На стадии предварительного расследования Казакевичу были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

Несмотря то что родители Казакевича заявляли, в том числе в зале суда, о необходимости принудительного его лечения, суд первой инстанции приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.