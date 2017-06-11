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В Шклове трое осужденных на тракторе пытались сбежать из колонии

12.06.2017 15:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Трое осужденных попытались сбежать из исправительной колонии в Шклове 5 июня, пишет «СБ Беларусь Сегодня». Попытка группового побега провалилась — троицу остановил выстрел часового.


К групповому побегу заключенные, которых приговорили к большим срокам — от 14 до 25 лет лишения свободы, — готовились два дня. Улучив момент после завершения работ на производственной зоне, осужденные взломали замок зажигания погрузчика «Амкодор» и завладели транспортным средством.

Военнослужащий внутренних войск старшина Валерий Котов, неся службу на наблюдательной вышке в качестве часового, увидел, как транспортное средство, вывернув из-за угла здания, едет к заграждению. Когда Валерий понял, что трактор набирает скорость в сторону предупредительного заграждения запретной зоны охраняемого объекта и не собирается тормозить, он поднял караул «В ружье», достал штатное оружие и после окрика: «Стой! Стрелять буду!» сделал предупредительный выстрел вверх.

Расчет осужденных, что действия часового будут менее решительными, не оправдался. Поэтому после выстрела беглецы бросили транспортное средство и скрылись к производственной зоне.

Войсковой наряд контролеров быстро вычислил тех, кто собирался совершить побег. Причины происшедшего устанавливаются.

 
 
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Покушавшиеся на побег осужденные имели длительные сроки лишения свободы - от 14 до 25 лет.

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