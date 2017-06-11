|
В Шклове трое осужденных на тракторе пытались сбежать из колонии
12.06.2017 15:22 — Новости Общества | Tut.by
Трое осужденных попытались сбежать из исправительной колонии в Шклове 5 июня, пишет «
К групповому побегу заключенные, которых приговорили к большим срокам — от 14 до 25 лет лишения свободы, — готовились два дня. Улучив момент после завершения работ на производственной зоне, осужденные взломали замок зажигания погрузчика «Амкодор» и завладели транспортным средством.
Военнослужащий внутренних войск старшина Валерий Котов, неся службу на наблюдательной вышке в качестве часового, увидел, как транспортное средство, вывернув из-за угла здания, едет к заграждению. Когда Валерий понял, что трактор набирает скорость в сторону предупредительного заграждения запретной зоны охраняемого объекта и не собирается тормозить, он поднял караул «В ружье», достал штатное оружие и после окрика: «Стой! Стрелять буду!» сделал предупредительный выстрел вверх.
Расчет осужденных, что действия часового будут менее решительными, не оправдался. Поэтому после выстрела беглецы бросили транспортное средство и скрылись к производственной зоне.
Войсковой наряд контролеров быстро вычислил тех, кто собирался совершить побег. Причины происшедшего устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Покушавшиеся на побег осужденные имели длительные сроки лишения свободы - от 14 до 25 лет.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии