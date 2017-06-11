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Строить метро у вокзала обещают закончить к концу года

12.06.2017 15:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн — Sputnik. Строительство объектов метро у железнодорожного вокзала в Минске и на пересечении улиц Кальварийской и Клары Цеткин планируют завершить уже в этом году, заявил в понедельник начальник "Минскметрострой" Леонид Стухальский.

Строить метро у вокзала обещают закончить к концу года
© Sputnik / Виктор Толочко
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Строительство третьей ветки минского метрополитена продолжается уже не первый год: первые станции планируют ввести в эксплуатацию через несколько лет, а некоторые объекты закончить строить уже к концу 2017-го.

Как сообщил на совещании в Мингорисполкоме Стухальский, уже завершена проходка комплексом "Алеся" левого перегонного тоннеля от станции "Вокзальная" до станции "Юбилейная" протяженностью более полутора километров.

"Завершена проходка пешеходного тоннеля пересадочного узла с 1-й на 3-ю линию метро от станции "Вокзальная" до "Площади Ленина" протяженностью 170 метров. Выполняется проходка второго пешеходного тоннеля протяженностью 250 метров, уже выполнено 200 метров", — привели слова Стухальского на сайте городского исполкома.

Продолжаются работы и на строительстве других объектов третьей ветки метрополитена.

 
Теги: Минск
 
 
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Объекты метро планируют достроить к концу 2017-го и на пересечении улиц Кальварийской и Цеткин.

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