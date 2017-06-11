В Барановичах едва не утонул подросток, который пришел на водохранилище поплавать без родителей

Барановичские водолазы спасли жизнь школьнику, который один отдыхал на водохранилище Мышанка. Об этом сообщил TUT.BY начальник Барановичской спасательной Александр Мудров.

Случай, который едва не закончился трагедией, произошел 11 июня. Несовершеннолетний пловец примерно в 25 метрах от берега начал тонуть. Мальчик кричал, что у него больше нет сил плыть. Зов о помощи услышали водолазы-спасатели, которые бросились за ним в воду и вытащили на берег.

Медицинская помощь подростку не понадобилась. Спасателям он пояснил, что отдыхал на водохранилище один без родителей.

— Это второй подобный случай с начала купального сезона, — добавил начальник Барановичской спасательной Александр Мудров. — Недели три назад тонул ребенок 12-ти лет. Его также удалось спасти. Оба подростка находились у водохранилища одни, без родителей.