В Гродно мужчина украл коробку с пожертвованиями для детского хосписа

В Гродно мужчина забрал из магазина коробку с пожертвованиями для местного детского хосписа. Инцидент случился днем 11 июня в помещении центра продажи компьютеров и телефонов «Цифровой Центр» на улице Антонова.



Фото: s13.ru

Уже через час после кражи 23-летний подозреваемый был задержан сотрудниками милиции на железнодорожном вокзале. Сам он является жителем Мозыря, в прошлом году привлекался к ответственности за подобные действия.

Мужчина, которого зафиксировала внутренняя камера наблюдения, целенаправленно шел к коробке, установленной волонтерами для сбора пожертвований. Судя по видео, после нескольких попыток вскрыть ящик мужчина добился желаемого и похитил часть денег. А в момент, когда поспешил скрыться из магазина, за ним выбежал сотрудник торгового объекта, но не смог догнать.

На данный момент неизвестно, сколько пропало денег, заявление в милицию написано.

Ранее о похожих случаях сообщалось из Гомеля: там в начале 2017-го пропали сразу две урны для сбора пожертвований на лечение 3-летней Киры Куруленко. А во время еще одной кражи охранники магазина задержали мужчину.