Около половины участников ЦТ в Витебской области намерены сдать 4 теста

Около 50% абитуриентов, которые зарегистрировались на централизованное тестирование в Витебской области, намерены выполнить 4 теста. Об этом журналистам сообщил председатель региональной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведением вступительных испытаний, председатель Комитета госконтроля области Вадим Зарянкин.

Вадим Зарянкин напомнил, что возможность сдавать тестирование по четвертому предмету — нововведение нынешней вступительной кампании: «Где-то половина участников тестирования — люди, которые решили подстраховаться и выполнить 4-й тест. Имея на руках результаты по четырем предметам, абитуриент сможет выбрать наиболее выигрышный вариант для поступления».

Всего в Витебской области на тестирование зарегистрировался 33 741 участник.

Впервые результаты тестирования будут действительны 2 года. «Тесты действительны не только в год поступления, но и на следующий год после сдачи ЦТ. Кроме этого, добавлены резервные дни для сдачи тестов теми участниками, которые по уважительным причинам не смогли их пройти в положенные сроки. Регистрация на резервные дни — 6, 8 и 10 июля — будет вестись в Витебском государственном технологическом университете с 30 июня по 3 июля включительно. Но выполнить тесты в резервные дни можно будет только в БГУ», — напомнил председатель областной комиссии.

В Комитете госконтроля области, а также Оршанском и Полоцком межрайонных комитетах действуют горячие телефонные линии по вопросам вступительной кампании.

«Кроме того, в каждом учебном заведении, где проходит тестирование, работает комиссия по контролю. У нас в области 4 пункта тестирования — Витебский государственный технологический университет, Витебский госуниверситет имени Машерова, Оршанский государственный механико-экономический колледж и Полоцкий государственный университет. Контактные телефоны заместителей председателей комиссии размещены в этих учреждениях на видных местах. Так что обратиться можно и в рабочем порядке, и позвонить на горячую линию. Комиссия по контролю максимально приближена к абитуриентам и их родителям. Как правило, 99,9% вопросов снимается на месте», — резюмировал Вадим Зарянкин.

В прошлом году впервые за всю историю сдачи ЦТ в области не было абитуриентов, которых удаляли из аудиторий за нарушения правил проведения испытаний.

Сегодня абитуриенты прошли первый тест — белорусский язык. Испытания продлятся до 2 июля, тесты будут проводиться раз в два дня (12, 14, 16 июня и т.д.).