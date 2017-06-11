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Нелегал-рецидивист из России поселился на острове под Светлогорском и промышлял браконьерством

12.06.2017 16:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Целую операцию пришлось разработать светлогорским и гомельским госинспекторам совместно с милицией, чтобы задержать гражданина России, 50-летнего уроженца Казахстана. Прежде рецидивист был судим за кражу, разбой и умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сообщает «СБ Беларусь Сегодня».

В январе прошлого года его принудительно депортировали из Беларуси — до 15 января 2019 года въехать назад он не имел права. Однако незаконно пересек границу и… поселился на острове на Светлогорском водохранилище.

Госинспекторов вызвали местные сельчане: они предполагали, что «турист» занимался незаконным ловом рыбы. По информации специалиста по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Ольги Громович, большая группа госинспекторов вместе с ОМОН УВД Гомельского облисполкома обследовала береговую линию. Разделились на группы — водохранилище занимает более 1700 гектаров, на нем много маленьких островков, найти робинзона было непросто.

На вторые сутки его задержали с мешком озерно-речной рыбы — попался сом, 2 щуки, 15 линей и 14 красноперок общим весом 14 килограммов. Улов явно был нелегальный: на рыбе были раны и следы объячеивания — видимо, добыли ее сетью и острогой. В карманах у нежданного гостя нашли шесть патронов и гильзу к гладкоствольному оружию.

Россиянин признался в незаконном рыболовстве и показал остров, где была спрятана деревянная лодка, а в воде стояли сети. Там также нашли рюкзак с заряженным обрезом, удочку, нож, бинокль, дождевик, острогу, автомобильный аккумулятор и шлем с фонариком. В четыре сети попалось еще три рыбины.

Ущерб, нанесенный природе из-за незаконного рыболовства, составил более 2700 рублей, возбуждено уголовное дело. Позже в доме родственников браконьера в поселке Сосновый Бор госинспекторы нашли еще три рыболовные сети. Робинзон находится в изоляторе временного содержания. Придется ему ответить и за незаконное пересечение границы.

 
 
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В январе прошлого годамжчину принудительно депортировали из Беларуси. Но он незаконно вернулся и поселился на острове на Светлогорском водохранилище.

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