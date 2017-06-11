На площади Свободы глава Центрального района презентовал восстановленный на фонарных столбах орнамент на мотив слуцких поясов. На мероприятие также пришел замглавы администрации президента, художники и бизнесмены. Мы посмотрели, как преобразился тротуар и узнали, как дорого обойдется поддержание узоров и появятся ли они в других районах.





Фонарные столбы в оформлении узоров со слуцких поясов в основном можно заметить в центре города. В последнее время эти узоры были спрятаны за слоем серой краски, а изначально декор был сделан в 50-е годы по проекту первого директора Национального художественного музея Николая Михолапа. По инициативе главы Центрального района Игоря Бузовского на площади Свободы вдоль дороги изображения восстановили и разрисовали в цвете. Шесть столбов покрасил заново студент Академии искусств — Александр Нестерович. Соорганизатором мероприятия выступило Управление делами президента.





Подхватят ли такую инициативу другие районы, пока неизвестно — многое зависит от того, впишутся ли они в концепцию местоположения.

«Если будет заинтересованность — можно передать это другим районам. Есть колледжи, есть те художественные заведения, где такой проект мог бы стать дипломной работой. Академия возьмет проект под свое шефство», — говорит Бузовский.

По его словам, на площади Свободы расписать фонари было уместно. Это историческая часть города, и здесь часто проводят культурные мероприятия. А восстановить узор стоит таких же денег, как и просто покрасить весь этот столб одной краской.



Справа налево: художник Александр Нестерович, глава Центрального района Игорь Бузовский, зампред Мингорисполкома Игорь Юркевич, депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк

Новые фартуки сделаны из пластика, но от художников уже поступила инициатива о том, чтобы отливать их и дальше чугунными, как это делали в советское время.

Несмотря на то, что мероприятие длилось не дольше 20 минут, поддержать акцию пришли писатель Адам Глобус, художник Владимир Цеслер и сооснователь Galleria Minsk Владимир Хейфец.



Цеслер и Хейфец

Заглянул на мероприятие и пообщался с главой района также первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков. Ему рассказывают о символах и деталях орнамента.

— Эта стилистика символизирует дерево жизни. Такая белорусская микромодель мира, типичная для Ренессанса.

«Это наш космос», — шутит Рыженков.

Уходит с мероприятия первый заместитель главы президентской администрации с пакетами сувениров и рассказывает нам, что сегодня просто пришел поддержать мероприятие, но заодно купил подарки родным.

— Одну подушечку с вышиванкой купил в машину, вторую — жене, а куклу, такого белорусского «хлопчика», купил дочке.





Бузовский говорит, что сейчас с сооснователем Galleria Minsk Владимиром Хейфецем прорабатываются вопросы по развитию проспекта, о возможном финансировании и благоустройстве. Чиновник замечает, что бизнесмен сам часто проявляет инициативу.

— Возможно, с его участием будет дальше развиваться проспект Победителей. Возможно, будет реализован и слуцкий узор. В том числе сейчас мы прорабатываем с ним вопрос об озеленении вдоль Galleria на проспекте Победителей.

Уходя, замечаем, как туристы заинтересовались мероприятием и тоже пошли фотографироваться рядом с фонарными столбами.



