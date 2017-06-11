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"Это наш космос". На фонарях в центре Минска восстановили орнамент слуцких поясов
12.06.2017 16:30 — Новости Общества | Tut.by
На площади Свободы глава Центрального района презентовал восстановленный на фонарных столбах орнамент на мотив слуцких поясов. На мероприятие также пришел замглавы администрации президента, художники и бизнесмены. Мы посмотрели, как преобразился тротуар и узнали, как дорого обойдется поддержание узоров и появятся ли они в других районах.
Подхватят ли такую инициативу другие районы, пока неизвестно — многое зависит от того, впишутся ли они в концепцию местоположения.
«Если будет заинтересованность — можно передать это другим районам. Есть колледжи, есть те художественные заведения, где такой проект мог бы стать дипломной работой. Академия возьмет проект под свое шефство», — говорит Бузовский.
По его словам, на площади Свободы расписать фонари было уместно. Это историческая часть города, и здесь часто проводят культурные мероприятия. А восстановить узор стоит таких же денег, как и просто покрасить весь этот столб одной краской.
Новые фартуки сделаны из пластика, но от художников уже поступила инициатива о том, чтобы отливать их и дальше чугунными, как это делали в советское время.
Несмотря на то, что мероприятие длилось не дольше 20 минут, поддержать акцию пришли писатель Адам Глобус, художник Владимир Цеслер и сооснователь Galleria Minsk Владимир Хейфец.
Заглянул на мероприятие и пообщался с главой района также первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков. Ему рассказывают о символах и деталях орнамента.
— Эта стилистика символизирует дерево жизни. Такая белорусская микромодель мира, типичная для Ренессанса.
«Это наш космос», — шутит Рыженков.
Уходит с мероприятия первый заместитель главы президентской администрации с пакетами сувениров и рассказывает нам, что сегодня просто пришел поддержать мероприятие, но заодно купил подарки родным.
— Одну подушечку с вышиванкой купил в машину, вторую — жене, а куклу, такого белорусского «хлопчика», купил дочке.
Бузовский говорит, что сейчас с сооснователем Galleria Minsk Владимиром Хейфецем прорабатываются вопросы по развитию проспекта, о возможном финансировании и благоустройстве. Чиновник замечает, что бизнесмен сам часто проявляет инициативу.
— Возможно, с его участием будет дальше развиваться проспект Победителей. Возможно, будет реализован и слуцкий узор. В том числе сейчас мы прорабатываем с ним вопрос об озеленении вдоль Galleria на проспекте Победителей.
Уходя, замечаем, как туристы заинтересовались мероприятием и тоже пошли фотографироваться рядом с фонарными столбами.
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На мероприятие пришли художники, чиновники и бизнесмены.
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