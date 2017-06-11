Найденный в Соже старинный якорь едва не продали на черном рынке

Со дна Сожа при строительстве моста в Славгородском районе подняли якорь. Нашедшие его решили продать артефакт на черном рынке в Мстиславле, пишет « Прысожскі край ».



Фото: slavgorod.by

О найденном якоре и попытке его продать сообщили в милицию. Оперативники быстро вычислили, к кому попал раритет со дна Сожа. Якорь был уже в Мстиславле — его покрасили и подготовили для дальнейшей перепродажи.

Якорь вернулся в Славгород. Он пока хранится на территории РОВД. Для определения исторической ценности и состояния артефакта назначена экспертиза.

Неудавшимся продавцам грозит уголовное дело за присвоение найденного имущества, незаконные поиск и оборот археологических артефактов.

В прошлых веках река Сож была судоходной. В 19 веке в Пропойске (так до 1945 года назывался Славгород) работала пристань. Сейчас на этом месте находится памятник с якорем. А недалеко от пристани, в долине реки, работало одно из первых металлургических производств на территории современной Беларуси — его основал князь Голицын.