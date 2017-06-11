Белорусская гуманитарная помощь прибыла в Киев

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Грузовики с белорусской гуманитарной помощью прибыли в Украину, сообщил в понедельник пресс-секретарь МЧС Беларуси Виталий Новицкий.

Беларусь решила поставить гумпомощь Украине после переговоров президентов двух стран в конце апреля текущего года. Фуры с товарами на сумму более 60 тысяч долларов загружали в Беларуси накануне.

Белорусская гуманитарная помощь доставлена на склады Международного комитета Красного Креста в Киевском районе. pic.twitter.com/LCt5rRvQl2 — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 12 июня 2017 г.

Гуманитарная помощь была доставлена киевскому отделению Международного красного креста.

Белорусская гумпомощь Украине включает 12 тысяч банок тушенки, 16 тысяч пачек дрожжей, восемь тысяч рулонов туалетной бумаги, 12 тысяч упаковок макаронных изделий, восемь тысяч упаковок гречи и ряд других продуктов.

Отправили гуманитарную помощь накануне вечером. Состав помощи устанавливал Совет министров Беларуси.