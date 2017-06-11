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Белорусская гуманитарная помощь прибыла в Киев
12.06.2017 17:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн – Sputnik. Грузовики с белорусской гуманитарной помощью прибыли в Украину, сообщил в понедельник пресс-секретарь МЧС Беларуси Виталий Новицкий.
Беларусь решила поставить гумпомощь Украине после переговоров президентов двух стран в конце апреля текущего года. Фуры с товарами на сумму более 60 тысяч долларов загружали в Беларуси накануне.
Гуманитарная помощь была доставлена киевскому отделению Международного красного креста.
Белорусская гумпомощь Украине включает 12 тысяч банок тушенки, 16 тысяч пачек дрожжей, восемь тысяч рулонов туалетной бумаги, 12 тысяч упаковок макаронных изделий, восемь тысяч упаковок гречи и ряд других продуктов.
Отправили гуманитарную помощь накануне вечером. Состав помощи устанавливал Совет министров Беларуси.
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В Украину доставили 12 тысяч банок белорусской тушенки, 16 тысяч пачек дрожжей, восемь тысяч рулонов туалетной бумаги и многое другое.
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