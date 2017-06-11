С 12 по 18 июня в столице пройдет уже четырнадцатая неделя белорусской кухни, в которой поучаствуют 74 кафе и ресторана. За это время минчане смогут попробовать национальные блюда по умеренным ценам даже в разных заведениях.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

В рамках недели белорусской кухни минчане смогут попробовать 5 национальных блюд. В 74 заведениях столицы можно будет заказать салат из ранней капусты с редисом за 3 рубля, щи из щавеля с мясом за 3,50, печисто из свиного окорока за 8,50, галки рыбные за 7,50 и десерт «Картошка» за 4.

Все эти блюда будут приготовлены по единому рецепту и технологии вне зависимости от уровня заведения. Они разработаны совместно с брэнд-шефом сети «Васильки». А вот сеть «Терра пицца» в этот раз в акции не участвует, но зато подключился ресторан «Грай». В акции примут участие следующие кафе и рестораны.

Заводской район

Ресторан «Турист», кафе «Ребус», кафе «Домашняя трапеза», ресторан «Арена», кафе «Гараж».

Ленинский район

Кафе «Камелия», ресторан «Кружки», кафе «Маяк», кафе «Энзо», кафе «Ист-Тайм», ресторан «Дольче вита», кафе «Стар», кафе «Гараж», ресторан «Васильки».

Московский район

Кафе «У гаспадыни», ресторан «Вестфалия», кафе «Маэстро», ресторан «Магнат», кафе Gaudeamus, кафе «Таверна», кафе «Батискаф», кафе «Гараж».

Октябрьский район

Ресторан «Восточный экспресс», кафе «Амстердам», кафе «Гараж», ресторан «Васильки», кафе «Погребок».

Партизанский район

Кафе «Скиф», ресторан «Усадьба», кафе «Семья», кафе «Сатурн», ресторан «Шляхецкi маёнтак», ресторан «Славянский кут», закусочная пиццерия.

Первомайский район

Ресторан «Арбат», кафе «Ай-Ти Тайм», кафе «Амстердам», кафе «Лофт», кафе «Комедия», кафе «Гараж», ресторан «Васильки».

Советский район

Кафе «Город — М», ресторан «Старые традиции», бар «Столичный», кафе «Ля брус», кафе «Эль Помидоро», кафе «Оникс», ресторан «Васильки».

Фрунзенский район

Кафе «Ежедневник», кафе «Азарэнне», кафе «Амстердам», кафе «Гараж», ресторан «Васильки».

Центральный район

Кафе «Корчма Старовиленская», кафе «Моя дорогая», ресторан «Радзивилловский», ресторан «Амстердам», ресторан «Гамбринус», ресторан «Виктория» в отеле «Виктория-1», ресторан «Виктория-Платинум» в отеле «Виктория-2», ресторан «На Замковой» в отеле «На Замковой», ресторан «Лавский» в отеле «Монастырский», ресторан «Олимпия» в гостинице «Виктория Олимп Отель», кафе «Спорт-Тайм», кафе «Встретимся на Немиге», ресторан «Планета», кафе-клуб «Товарищ», кафе-клуб «Грай».

Неделя белорусской кухни проводится в Минске с 2013 года по инициативе главного управления потребительского рынка Мингорисполкома и при поддержке общественного объединения белорусских поваров «Суполка кухараў».