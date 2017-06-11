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Высшие должностные лица страны пришли поддержать Ермошину
12.06.2017 17:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн — Sputnik. Высшие должностные лица страны пришли выразить соболезнования и поддержать председателя Центризбиркома Беларуси Лидию Ермошину, которая сегодня похоронила сына.
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
Лидия Ермошина на похоронах сына
Церемония прощания с Алексеем Ермошиным прошла в одном из траурных залов в Минске.
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
12 июня в Минске простились с Алексеем Ермошиным
Кроме друзей и коллег Алексея Ермошина, на ритуальный зал на Долгиновском тракте пришли председатели Совета республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович и Владимир Андрейченко, глава администрации Наталья Кочанова, ее заместитель Валерий Мацкевич, министр информации Лилия Ананич, помощник президента Максим Рыженков, вице-спикер верхней палаты белорусского парламента Марианна Щеткина.
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
Заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина и председатель Совета Республики Михаил Мясникович на похоронах Алексея Ермошина
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
Глава администрации президента Наталья Кочанова, первый заместитель главы администрации Максим Рыженков и другие на прощании
Алексею Ермошину 20 июля должно было исполниться 40 лет, у него было юридическое образование, несколько лет он проработал заместителем прокурора Фрунзенского района Минска, потом занялся адвокатской деятельностью.
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Единственный сын главы Центризбиркома Беларуси, которому 20 июля должно было исполниться 40 лет, скоропостижно умер на минувшей неделе.
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