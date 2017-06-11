Высшие должностные лица страны пришли поддержать Ермошину

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Высшие должностные лица страны пришли выразить соболезнования и поддержать председателя Центризбиркома Беларуси Лидию Ермошину, которая сегодня похоронила сына.



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН Лидия Ермошина на похоронах сына

Церемония прощания с Алексеем Ермошиным прошла в одном из траурных залов в Минске.



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН 12 июня в Минске простились с Алексеем Ермошиным

Кроме друзей и коллег Алексея Ермошина, на ритуальный зал на Долгиновском тракте пришли председатели Совета республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович и Владимир Андрейченко, глава администрации Наталья Кочанова, ее заместитель Валерий Мацкевич, министр информации Лилия Ананич, помощник президента Максим Рыженков, вице-спикер верхней палаты белорусского парламента Марианна Щеткина.



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН Заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина и председатель Совета Республики Михаил Мясникович на похоронах Алексея Ермошина



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН Глава администрации президента Наталья Кочанова, первый заместитель главы администрации Максим Рыженков и другие на прощании

Алексею Ермошину 20 июля должно было исполниться 40 лет, у него было юридическое образование, несколько лет он проработал заместителем прокурора Фрунзенского района Минска, потом занялся адвокатской деятельностью.