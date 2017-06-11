ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Высшие должностные лица страны пришли поддержать Ермошину

12.06.2017 17:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Высшие должностные лица страны пришли выразить соболезнования и поддержать председателя Центризбиркома Беларуси Лидию Ермошину, которая сегодня похоронила сына.

Высшие должностные лица страны пришли поддержать Ермошину
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
Лидия Ермошина на похоронах сына

Церемония прощания с Алексеем Ермошиным прошла в одном из траурных залов в Минске.

Высшие должностные лица страны пришли поддержать Ермошину
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
12 июня в Минске простились с Алексеем Ермошиным

Кроме друзей и коллег Алексея Ермошина, на ритуальный зал на Долгиновском тракте пришли председатели Совета республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович и Владимир Андрейченко, глава администрации Наталья Кочанова, ее заместитель Валерий Мацкевич, министр информации Лилия Ананич, помощник президента Максим Рыженков, вице-спикер верхней палаты белорусского парламента Марианна Щеткина.

Высшие должностные лица страны пришли поддержать Ермошину
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
Заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина и председатель Совета Республики Михаил Мясникович на похоронах Алексея Ермошина
Высшие должностные лица страны пришли поддержать Ермошину
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
Глава администрации президента Наталья Кочанова, первый заместитель главы администрации Максим Рыженков и другие на прощании

Алексею Ермошину 20 июля должно было исполниться 40 лет, у него было юридическое образование, несколько лет он проработал заместителем прокурора Фрунзенского района Минска, потом занялся адвокатской деятельностью.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единственный сын главы Центризбиркома Беларуси, которому 20 июля должно было исполниться 40 лет, скоропостижно умер на минувшей неделе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Без "Терра пиццы", но с рестораном "Грай". В столице стартовала новая неделя белорусской кухни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика