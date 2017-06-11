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Эксперимент в "Козловичах": пропускная способность пункта увеличилась
12.06.2017 17:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн – Sputnik. Пропускная способность международного пункта пропуска "Козловичи" увеличилась в ходе проведения эксперимента по оптимизации функций сотрудников таможни, констатировали в Государственном таможенном комитете Беларуси.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Экперимент проводился с 1 по 11 июня: сотрудники таможни выполняли часть функций пограничников – проверяли документы у граждан при пересечении границы, контролировали соблюдение правил пребывания иностранцев в Беларуси.
"С начала проведения эксперимента границу пересекли 17 828 грузовых транспортных средств, что на 15% больше чем в период с 1 по 11 мая", – сообщили в ГТК.
Там также отметили, что это свидетельствует об увеличении пропускной способности пункта.
При этом, по информации ГТК, среднее время оформления грузовых транспортных средств в ПП сократилось на девять минут.
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Среднее время оформления грузовых транспортных средств в ПП сократилось на девять минут.
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