МИНСК, 12 июн – Sputnik. Пропускная способность международного пункта пропуска "Козловичи" увеличилась в ходе проведения эксперимента по оптимизации функций сотрудников таможни, констатировали в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Экперимент проводился с 1 по 11 июня: сотрудники таможни выполняли часть функций пограничников – проверяли документы у граждан при пересечении границы, контролировали соблюдение правил пребывания иностранцев в Беларуси.

"С начала проведения эксперимента границу пересекли 17 828 грузовых транспортных средств, что на 15% больше чем в период с 1 по 11 мая", – сообщили в ГТК.

Там также отметили, что это свидетельствует об увеличении пропускной способности пункта.

При этом, по информации ГТК, среднее время оформления грузовых транспортных средств в ПП сократилось на девять минут.