В Беларуси началось централизованное тестирование. Первый тест, как и всегда, по белорусскому языку. В понедельник его сдали 28,5 тысячи человек. Родные некоторых из них не смогли в этот день остаться дома или пойти на работу, и пришли на ЦТ вместе с абитуриентами. И пока будущие студенты справляются с заданиями, TUT.BY поговорил с теми, кто 120 минут готов их ждать рядом с корпусом. В нашем случае — рядом с главным корпусом БГПУ им. М. Танка.





«Марина зашла одной из первых, с того времени я и переживаю»

Ольга Колосовская ждет дочку Марину. Родные приехали на ЦТ из Мира. Пока абитуриентка пишет задания, мама от волнения уже «прошла три кружочка рядом с корпусом», сходила к БГУ и даже купила две небольшие пиццы.





— Марина их очень любит, — говорит Ольга Владимировна. — Вот спрятала подальше в сумку, чтобы не остывали. Дочка выйдет, будет ей приятно.

Марина хочет быть историком. Девушка закончила педагогический класс, и в этом году у нее есть возможность поступать по собеседованию. Тесты сдает скорее для подстраховки. Если вдруг не пройдет по особому конкурсу, пойдет по общему.

— Почему я приехала? Потому что мама должна ехать за ребенком, — продолжает собеседница. — ЦТ — это же только один раз, а второй шанс будет лишь в следующем году. На тест Марина зашла одной из первых, было где-то 10.30. С того времени, я и переживаю. Лучше, чтобы мандраж был у меня, чем у нее.

Так совпало, что мама девушки работает в Мирском замке, и сегодня у нее выходной.

— Но, когда дочь сдавала экзамены в школе, для меня, наоборот, работа была как отвлечение.

— Почему?

— Ты же не можешь не думать, что у ребенка важный день. А если занят делом, меньше времени на терзания.

— Выходит, с выходным не повезло?

— Нет, школа ведь близко, а от дома до Минска 100 километров. В дороге всякое может случиться, вот ребенок и должен знать, что поддержка рядом.

«Саша как-то совсем стал волноваться: «Может, мне сразу в армию?»

Юрий Железнов ждет двоюродного брата Александра. Саша родом из деревни Славка Несвижского района и уже закончил колледж, где учился на учителя физкультуры. Следующая цель — «вышка». Юрий живет в Минске, с работы, чтобы сопровождать брата, его отпустили без проблем.





— Я работаю в национальной команде по теннису, объяснил тренеру: вот брат поступает. Он ответил: «Нам нужны специалисты, иди обучай».

— То есть у брата на будущее есть место по блату?

— По крайней мере, опытом, что делать с «корочкой», я могу поделиться.

Поступать Саша планирует на «очку», иначе — армия. Что, в принципе, уверен Юрий, тоже не плохой вариант.

— Почему?

— Армия — это тоже опыт. На входе в корпус Саша как-то совсем распереживался: «Может, мне сразу в армию?». Постой, говорю, туда всегда успеешь. Туда у нас двери не закрыты.

Вечер же перед ЦТ абитуриент провел дома, пока Юрий с другими родственниками пошли в кино.

— Что ж вы так? — интересуемся у брата.

— Как тренер могу сказать, что перед любым испытанием, экзаменом или соревнованием, человеку нужно минимальное количество посторонних эмоций. Вот я ему и рекомендовал остаться дома. Он особо не сопротивлялся.

— И что, он решал тексты?

— Не знаю, это был его выбор. Главное, фильм «Чудо-женщина» он не посмотрел.

— А сами нервничаете?

— Нет. Конечно, когда сам поступаешь, кажется, все — не сдашь, и мир рухнет. Но сейчас я понимаю, если этого не случится, ничего страшного. Мой старший брат поступил со второй попытки и закончил университет с красным дипломом. Все приходит в свое время.

— Так у вас даже валерьянки с собой нету?

— Нет, мы парни деревенские, чтобы прийти в себя, нам достаточно свежего воздуха.

«Я же помню, как у самой руки тряслись во время поступления»

У Марины Курбатовой из Копыля с собой, считай, аптечка. И не только потому что она медработник. Просто она уверена: с волнением шутки плохи. С утра ее дочка Диана попросила таблетку от боли в животе, мама же обошлась парой капель валерьянки.





— Все равно нервничаю, вот сходила, купила ей любимых конфет, чтобы, когда выйдет, не так грустно на душе было.

— Почему грустно?

— От волнения. Я же помню, как у самой руки тряслись во время поступления. В 1998-м я подавала документы в медколледж, у нас там было семь человек на место.

Диана же мечтает о профессии логопеда или историка. Если уж совсем на ЦТ не повезет, пойдет учиться на медсестру.

То, что с дочкой на тестирование должен кто-то поехать, решил папа. Сам он «человек очень занятой», вот и отправил с Дианой маму.

— Я медсестра по массажу, подошла к старшей, говорю: «Дочка поступает, можно взять за свой счет». Она ответила: «Поезжай без вопросов».

На другие ЦТ мама Диану тоже будет сопровождать, и тоже придется брать за свой счет. Но деньги в данном случае считать не стоит, ведь поддержка важнее. К тому же, в семье, шутит женщина, есть папа.

«Так вы ее на руках принесли?» «Нет, она сама»

Сергей Гришкин из Минска тоже ждет Диану. Так зовут его жену, а поступать она собирается в Горецкую сельхозакадемию на специальность, связанную с выращиванием роз.





— А почему решили с ней прийти?

— Потому что у нее сломана нога. Две недели назад попала под машину и сейчас с гипсом.

— Так вы ее на руках принесли?

— Я довез ее до университета на машине, а дальше она сама. Диана у меня такой человек, что привыкла добиваться цели. И хочу сказать: на входе в главный корпус девушка с гипсом была в центре внимания. Вот скоро должна выйти, она у меня неглупая, думаю, быстро справится.

На остальные тесты муж тоже собирается ездить с супругой. Он и помощник, и группа поддержки. К тому же у Сергея, который работает на стройке в МАПИДе, отпуск.

— Когда ехали сюда, она вдруг стала нервничать, просила сделать музыку потише. Да у меня и самого мандраж.

— Уже придумали, куда повезете жену, чтобы отвлечься от тестов?

— К детям. У нас много детей, трое, — не теряет чувства юмора Сергей. — У нас сегодня очень волнительный день, на прошлой неделе сын сдавал экзамены в гимназию, вот-вот должны вывесить списки поступивших.

— С сыном тоже на диктанты и контрольные ходили?

— Нет, он сам, он же взрослый.

— А жена?

— Жена — это жена.

«Сходили в костел, теперь не боимся»

Земфира из Березинского района, Светлана из Ракова и ее тезка из Минска до этого понедельника друг о друге вообще ничего не знали. Познакомились мамы рядом с главным корпусом, когда отправили детей на тесты.





— Сначала мы с Земфирой, — говорит Светлана из Ракова. — Некоторый родители сами по себе стоят-волнуются, а мы сходили в костел. У меня дочка здесь училась и рассказывала, что часто туда ходила. Вот и я предложила, чтобы стресс ушел. А там к нам подошла Светлана.

— Теперь мы не боимся, теперь у ребят будет только по сто баллов, — улыбается Светлана из Минска.

Мамы планируют: сейчас ребята выйдут, и они вшестером куда-нибудь пойдут отпраздновать начало ЦТ.

— Сразу и дети развеются, а то у меня Катя всю ночь не спала, не могла уснуть, — продолжает Светлана из Минска.

— И у меня Денис, — удивляется ее тезка.

— И моя Наташа тоже, — с улыбкой продолжает Земфира. — Может, и не случайно мы встретились, а потом и дети по жизни вместе будут идти.