Главный врач 39-й городской клинической поликлиники Минска Ольга Есманчик уверена, что технологии помогают медикам оптимизировать рабочее время. При этом она считает, что начать профессиональный путь врачу важно именно в поликлинике, а длина очередей у кабинета терапевта зависит от работы администрации учреждения.



Главный врач 39-й городской клинической поликлиники Минска Ольга Есманчик. Она руководит самой молодой поликлиникой столицы. Учреждение открыли в ноябре 2014 года. При этом именно здесь врачи ходят на прием с 3G-планшетами и почти у всех пациентов есть электронные карты обслуживания.

«В поликлинику приходят работать неплохие выпускники. Многие — принципиально»

— С февраля ваши врачи ходят на вызовы с планшетами. Какие выводы из этого пилотного проекта можно уже сделать?

— Если ты попробовал пользоваться во время приема на дому планшетом, то уже не захочешь с ним расставаться (улыбается).

У нас восемь терапевтов работают с планшетами. С его помощью врач в онлайн-режиме видит поступившие визиты на дом. Их внесли при обращении пациента в регистратуру, или он сделал это сам на нашем сайте. Пользоваться планшетом еще удобно и потому, что доктор при выполнении визита на дом не теряет время на поиск нужного адреса — в планшете есть геолокация.

Система позволяет врачу увидеть, вызывал ли пациент скорую помощь, лежал ли в стационаре, какие анализы сдавал. При этом прямо у него дома можно сделать электронное направление на анализы, выписать рецепты на лекарства. Раньше врач возвращался в поликлинику и выписывал все осмотры от руки, сейчас — приезжает на работу и отправляет их на печать. Это экономит время.

К тому же мы были одним из учреждений, в котором внедрялся пилотный проект «Электронный рецепт». У нас в поликлинике обслуживается более 27 тысяч пациентов и у 22 тысяч человек уже есть пластиковые карточки «Карта для медицинского обслуживания» (электронные рецепты).

По ним не только лекарства можно купить, но и вызвать врача на дом через интернет, заказать и получить талон к врачу. Наш пациент вводит последние пять цифр с карты медицинского обслуживания, свой год рождения, и система его распознает.

— Есть мнение, что в больницах и РНПЦ работают врачи более высокого уровня, чем в поликлиниках…

— Любя первичное звено, терапию и поликлинику, не соглашусь. В поликлиниках специалисты не хуже, чем в больницах или РНПЦ. Там выше уровень специалистов, потому что больше клинических кафедр.

Понятно, если врач проходил специализацию по анестезиологии и реаниматологии, то он в поликлинике работать не будет, потому что там нет такой должности. Но если мы говорим о том, какие сотрудники приходят, то нужно понимать, что все учились шесть лет в университете и за это время уже дифференцировали тех, кто профессионально непригоден и не может быть допущен к оказанию медицинской помощи.

Достаточно неплохие выпускники сейчас приходят в поликлинику. Многие из них приходят принципиально. На мой взгляд, чтобы набраться опыта, нужно как минимум два года поработать в поликлинике. Только здесь можно научиться перераспределять потоки пациентов, собирать анамнез, анализировать жалобы пациента, ставить предварительный диагноз, его подтверждать, наблюдать за пациентом и его семьей.



Индивидуальная карта медицинского обслуживания пациентов, по которой выписывают рецепты на лекарства.

Я до сих пор помню своего первого пациента. Это был мужчина с проблемой нижнего отдела желудочно-кишечного тракта. Я не знала, что с ним делать. Говорю: «Посидите». А сама бегу к заведующей отделением. Наверное, раз семь или девять к ней бегала.

Ей было проще попросить его привести и посмотреть вместе со мной, но она честно выдержала это испытание и каждый раз давала мне советы, что еще уточнить у пациента. Только с ее помощью я и поставила диагноз. Не знаю, что пациент тогда думал по поводу того, к кому попал. Может быть, и сейчас он меня вспоминает. Надеюсь, что он здоровый, красивый, активный и жизнерадостный.

Это я рассказала к тому, что весь профессиональный потенциал мне привили и вложили на амбулаторном звене, во 2-й поликлинике Минска. И я сегодня ни на грамм не жалею, что стала врачом-терапевтом.

Наша задача показать выпускникам прелести амбулаторного звена, доучить, скорректировать их знания. А потом, возможно, и отпустить. У нас работает молодой хирург. Он мечтает о сосудистой хирургии в стационаре. Я понимаю, что без него будет тяжело оказывать специализированную помощь пациентам, но в стационаре он принесет больше пользы.

— Почему нельзя попасть, например, к гастроэнтерологу без направления терапевта?

— А что пациент будет делать у гастроэнтеролога без анализов, результатов ФГДС или калоноскопии? Прийти к специалисту, чтобы он все равно вам назначил эти обследования? Стоимость услуг специализированного врача выше, чем терапевта.





А так вы пришли к терапевту, он вас осмотрел, выслушал жалобы, вы сдали анализы. И может быть, по итогу этого обследования окажется, что вам надо не к гастроэнтерологу, а к урологу или неврологу.

— Но со стороны кажется, как будто это все лишняя трата времени врачей и пациентов…

— Но если вы придете к гастроэнтерологу, он назначит пять-шесть обследований, и потом может выясниться, что вы пациент не его профиля. Тогда вам нужно будет идти к другому специалисту. Поэтому направление к гастроэнтерологу через терапевта — это правильная тактика оказания медицинской помощи.

— Почему направление на ФГДС в поликлинике приходится ждать месяц?

— Если есть показания, то ФГДС назначают сразу. Если у человека есть жалобы, то никто не скажет ходить с болью месяц-три.

С другой стороны бывают ситуации, когда нет показаний экстренно делать ФГДС. Тогда мы направляем пациента на эту процедуру в плановом порядке, но параллельно он сдает анализы, ему назначают лечение, и через 7−14 дней он снова приходит на прием. Может оказаться, что к этому времени его самочувствие улучшилось, симптомы стали менее выраженными и по результатам ФГДС мы видим, что лечение назначили правильно.

«На бесплатных услугах не рассчитано, что пациенту будут выдавать простыни»





— Коллеги рассказывали, что к ним в поликлинику ортопед, чтобы осмотреть детей, приезжает раз в полгода. Это говорит о проблеме с узкими специалистами?

— В детских поликлиниках травматологи и ортопеды проводят осмотры в зависимости от количества детей в возрасте до года, приписанных к поликлинике. К нам они приезжали два раза в месяц, так как в нашем районе много молодых семей и детей. Если количество детей не увеличивается, то специалисты приезжают реже.

— Но что делать родителям, которые хотят, чтобы узкие специалисты чаще осматривали ребенка?

— Есть клинические протоколы, в которых четко регламентировано наблюдение детей в определенном возрасте. Если у ребенка выявляют патологию, то схема лечения и частота осмотра специалистом меняется. Если травматолог-ортопед, осмотрев ребенка, сказал, что это нужно делать чаще, то педиатр организует более частый осмотр.

Если мама просто хочет, чтобы ребенка осматривали чаще, то есть платные консультативные приемы. Если есть показания и врач-специалист написал, что нужна консультация через три месяца, то педиатр ее организует.

— Вы ощущаете в поликлинике нехватку узких специалистов?

— Сегодня у меня трое неврологов в декретном отпуске, один вернулся после учебы. Раньше эндокринолога не хватало, но врач закончил переподготовку и скоро начнет работать.

Если не хватает каких-то специалистов, то районная поликлиника выдает талоны в другие учреждения здравоохранения.

— Этот момент касается не только поликлиник, но и частных медцентров. Иногда в выписке об осмотре врача появляются сведения о том, что у человека не осматривали. Например, что при пальпации живот был в норме, но при этом у пациента живот даже не трогали. Зачем врачу вносить такие сведения?

— Если врач пациента не смотрел, то что-то записывать не нужно. Но иногда бывает, что, например, врач внес информацию про стул пациента. Безусловно, он его не смотрел, но спросил по поводу цвета, частоты и консистенции. Тогда информация будет записана со слов пациента.

— Если пациент идет на кардиограмму или к гинекологу в поликлинике, то несет с собой простыню или полотенце. Почему ему не выдают одноразовые простыни?

— Чаще всего на прием в поликлинику пациент приносит свое полотенце или простынь. Но если их нет, то всегда найдутся варианты, как решить ситуацию.

«Больничный могут открыть, даже если нет повышенной температуры»





— Должна ли медсестра перед каждым взятием крови из пальца менять перчатки?

— На каждого пациента должны быть одноразовые перчатки. Это защита как пациента, так и медперсонала.

— А если пациент увидел, что медсестра не поменяла перчатки?

— Нужно сделать замечание или подойти к представителям администрации поликлиники. Эти вопросы решат на месте.

— Больничный могут дать только, если у человека во время простуды повышена температура?

— Повышение температуры — это один из критериев определения временной нетрудоспособности. Но ситуация всегда оценивается комплексно. Учитываются данные объективного осмотра пациента, результаты диагностических исследований, условия работы и должность пациента.

Если пациент не согласен с решением доктора по поводу больничного, то можно обратиться к заведующему отделением или во врачебно-консультационную комиссию поликлиники.





— Многие сетуют на очереди в поликлиниках, особенно, в сезон простуд. Случается, что перед кабинетом врача три очереди: одна по талонам, вторая по больничным, третья из тех, кто пришел сам по себе. Люди начинают между собой выяснять отношения. Как урегулировать такую ситуацию?

— Наличие очередей зависит от гибкости в решениях руководства поликлиники и того, как они этой ситуацией управляют. Например, в первую смену пациентов по талонам стараются принять до 12 часов, по больничным — в конце смены.

Ситуацию с приемом пациентов по экстренным показаниям во время подъема заболеваемости каждая поликлиника решает по-своему. Кто-то выделяет в две смены дежурного терапевта, иногда отменяют талоны, и все идут в порядке очереди, порой отзывают с учебы интернов или привлекают на первичный прием врачей-специалистов: физиотерапевта, реабилитолога, инфекциониста, эндокринолога.

— То есть, если администрация поликлиники пытается что-то сделать, то очереди будут меньше?

— Конечно.

— Возможно ли, чтобы врач поликлиники всегда был вежливым?

— Мы к этому стремимся. Это возможно, но нужно научить врачей и медсестер пониманию, что они в первую очередь психологи. Всегда прошу сотрудников: станьте на сторону пациента и прочувствуйте ситуацию, как будто это вы или ваш родственник. И подумайте, как бы вы хотели, чтобы к вам отнеслись.