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Фонарные столбы в Минске украсили орнаментом слуцких поясов

12.06.2017 21:22 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске фонарные столбы украсили национальным орнаментом по мотивам узоров слуцких поясов. Так в Беларуси реализовали новый арт-проект, сообщает телеканал «МИР 24».

Всего раскрасили шесть столбов. Автор - студент Белорусской государственной академии искусств Александр Нестерович. Инициаторы проекта обещают, что оригинальные конструкции станут украшением столицы. В сентябре Минск отметит свое 950-летие.

«Насколько этот проект будет приживаться, покажет время. В новейшей истории Беларуси символизм не выдуман, он есть, его необходимо развивать, это правда. Мы сделаем все, чтобы он у нас был, сохранялся, развивался», - сказал глава администрации Центрального района Минска Игорь Бузовский.

В рамках арт-проекта у ратуши Минска прошла выставка слуцких поясов. Также состоялась демонстрация одежды с элементами национального орнамента.

 
Теги: Минск
 
 
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Организаторы надеются, что новый арт-проект приживется и понравится горожанам.

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