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Фонарные столбы в Минске украсили орнаментом слуцких поясов
12.06.2017 21:22 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Минске фонарные столбы украсили национальным орнаментом по мотивам узоров
Всего раскрасили шесть столбов. Автор - студент Белорусской государственной академии искусств Александр Нестерович. Инициаторы проекта обещают, что оригинальные конструкции станут украшением столицы. В сентябре Минск отметит свое 950-летие.
В рамках арт-проекта у ратуши Минска прошла выставка слуцких поясов. Также состоялась демонстрация одежды с элементами национального орнамента.
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