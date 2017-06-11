Фонарные столбы в Минске украсили орнаментом слуцких поясов

В Минске фонарные столбы украсили национальным орнаментом по мотивам узоров слуцких поясов . Так в Беларуси реализовали новый арт-проект, сообщает телеканал «МИР 24».

Всего раскрасили шесть столбов. Автор - студент Белорусской государственной академии искусств Александр Нестерович. Инициаторы проекта обещают, что оригинальные конструкции станут украшением столицы. В сентябре Минск отметит свое 950-летие.

«Насколько этот проект будет приживаться, покажет время. В новейшей истории Беларуси символизм не выдуман, он есть, его необходимо развивать, это правда. Мы сделаем все, чтобы он у нас был, сохранялся, развивался», - сказал глава администрации Центрального района Минска Игорь Бузовский.

В рамках арт-проекта у ратуши Минска прошла выставка слуцких поясов. Также состоялась демонстрация одежды с элементами национального орнамента.