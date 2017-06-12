Установлены фамилии солдат, захороненных в братской могиле в Крупском районе

Обелиск находится рядом с диспетчерской ОАО «Кленовичи». Табличка с именами погибших при освобождении здешних мест 27 июня 1944 года появится на памятнике в день годовщины подвига красноармейцев, сообщает «СБ Беларусь Сегодня» .

Поиск вела заведующая сектором отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Крупского райисполкома Елена Сорокина, к которой обратились родственники сгоревшего в танке старшего сержанта Владимира Манзенкова, знавшие из похоронки, что их сын и брат покоится в белорусской земле. О гибели после кровопролитного боя написал родным и боевой товарищ красноармейца 2-го танкового батальона 3-й гвардейской бригады — как славно сражались его друзья и где их похоронил. Было это на опушке леса около деревни Старый Бобр.

Владимир Манзенков призывался из Пермской области, там сейчас живут его брат и сестра, которым уже далеко за семьдесят. Житейские заботы не давали возможности приехать и поклониться месту, где нашел последнее пристанище их близкий человек. К тому же вначале захоронение нужно было разыскать, поэтому и обратились за помощью к местной власти.

Кстати, обелиск на могиле шести неизвестных солдат установили комсомольцы давно преобразованного колхоза «Чырвоны Бобр» на деньги, заработанные на субботнике. Елена Павловна через банк данных «Мемориал», где собраны донесения боевых частей о безвозвратных потерях, другие архивные документы, уточняющие потери (похоронки, сведения госпиталей и медсанбатов, трофейные карточки советских военнопленных), а также паспорта захоронений советских солдат и офицеров, установила имена всех героев. Для этого ей пришлось пересмотреть огромный массив оцифрованных донесений. На счету Елены Сорокиной десятки установленных фамилий ранее безымянных солдат, освобождавших Крупщину.

А недавно Вениамин Манзенков и Валентина Кузнецова побывали в Беларуси, где их радушно встретили, показали место гибели брата и обелиск, на котором вскоре появятся сведения о захороненных здесь воинах.