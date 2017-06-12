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В интересах международного сотрудничества

12.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Сегодня в Минске под председательством министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова состоится заседание Совета министров обороны (СМО) государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором примут участие генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, главы оборонных ведомств государств — членов организации, а также начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Участники заседания обсудят План консультаций представителей государств — членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2017 года — первое полугодие 2018 года, План подготовки органов управления и формирований сил и средств коллективной безопасности ОДКБ на 2018 год, рассмотрят вопросы, связанные с организацией подготовки военных кадров для государств — членов ОДКБ по различным специальностям.

Проведение данного мероприятия и принятые в рамках него решения будут направлены на развитие военной составляющей ОДКБ.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске под председательством министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея...

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