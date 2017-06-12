Десант против террористов

Вчера десантники Беларуси, России и спецназовцы из Сербии приступили к активной фазе совместного тактического учения «Славянское братство — 2017».

Несколькими днями ранее в ходе первого этапа учения его участники в рамках боевого слаживания провели совместную тренировку на одном из стратегических объектов города Бреста.







Перестрелка, взрывы, погони, освобождение объекта от вооруженных до зубов «террористов». Чем не сюжет для боевика? Одна только «вертушка» со спускающимися на тросах водолазами чего стоит!

Многонациональная батальонная тактическая группа, сформированная из подразделений трех стран-участниц, отработала десантирование с приводнением, высадку тактического десанта, захват плацдарма, деблокирование объекта, снабжающего питьевой водой городское поселение, и уничтожение условных террористов. Занятие было проведено на одном из шлюзов города над Бугом.

Атаку объекта было решено провести внезапно с нескольких направлений. К слову, все учебно-боевые ситуации были максимально детализированы.

О том, что десантники «учатся военному делу настоящим образом», стало понятно еще на подъезде к району проведения тренировки, когда автомобиль телекомпании «Воен ТВ» затормозили на подъезде к шлюзу. Словно из-под земли выросшие десантники попросили нас предъявить документы, а затем выйти из машины. После чего они осмотрели ее с особой тщательностью.

…На этом этапе тренировки задачи перед участниками учения стояли не из легких, однако все успешно с ними справились. Впрочем, по-другому и быть не могло!

Старание и высокий боевой дух военнослужащих трех стран отметил начальник отделения боевой подготовки 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии подполковник Эдуард Хотенко:

— Одной из особенностей учения стало обобщение передового опыта борьбы с террористами. Ведущие страны мира активно расширяют сегмент применения специальных и тактико-специальных приемов при решении этих задач военным способом, — резюмировал Эдуард Михайлович. — На учениях у его участников есть уникальная возможность получить больше навыков, научиться эффективнее работать смешанными подразделениями.





Представитель 76‑й гвардейской десантно-штурмовой дивизии российской армии разведчик-оператор гвардии сержант контрактной службы Дмитрий Бизгунов считает, что учения — хороший опыт для каждого его участника:

— Для меня это уже второй визит в Беларусь: весной принимал участие в учении на Витебщине. А вот работать с военнослужащими Сербии довелось впервые. Все понимают свои задачи и добросовестно выполняют их. Очень интересный опыт — применение смешанных подразделений. Многое в дальнейшем можно перенять у наших белорусских и сербских коллег.

О ходе активной фазы учения «Славянское братство — 2017» читайте в следующем номере «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора