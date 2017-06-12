Важен каждый сантиметр! Продолжается подготовка к параду войск в ознаменование Дня Независимости Республики Беларусь.

С раннего утра военнослужащие парадных расчетов 77‑го отдельного реактивного дивизиона 336‑й реактивной артиллерийской бригады РСЗО «Полонез» в парке военной техники 56‑го отдельного полка связи Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны занимаются последними приготовлениями к очередной тренировке механизированной колонны техники. Руководит их действиями командир 77 ореадн майор Михаил Кривошей.

— Для участия в параде отобраны лучшие воины, все имеют высокие показатели как в учебе, так и воинской дисциплине, — рассказал командир дивизиона. — Сейчас, в ходе подготовки, наша основная задача — довести действия подчиненного личного состава до автоматизма.

Особое внимание уделяется и досугу: для военнослужащих срочной военной службы организованы экскурсии.