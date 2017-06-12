Закрепляя навык, закаляя характер. Резервисты 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады успешно провели первую боевую стрельбу из автомата Калашникова

В ходе нынешней весенней призывной кампании ряды 120 омбр пополнились гражданами, проходящими службу в резерве. В ходе учебных сборов резервисты овладеют различными армейскими специальностями. Кто-то станет связистом, кто-то — артиллеристом, гранатометчиком… Но сначала каждый должен ознакомиться с «армейскими азами». Первый сбор с резервистами посвящен начальной военной и общевойсковой подготовке. Наиболее ответственным и знаковым событием в этот период для резервистов является первая в их жизни боевая стрельба. Именно выполнением упражнения начальных стрельб из автомата завершается этап начальной военной подготовки.







…На участке стрельбы из автомата оживленно. На учебных местах идут занятия по огневой подготовке: новобранцы на практике отрабатывают порядок изготовки для стрельбы, снаряжения магазинов патронами, повторяют теорию. Действия с боевым оружием требуют тщательной подготовки, предельной осторожности и доведенных до автоматизма навыков. Впрочем, резервисты и сами прекрасно понимают, какая ответственность ложится на их плечи. Потому лица ребят сосредоточенны, все внимательно слушают каждое слово офицеров — руководителей на учебных местах, досконально отрабатывают каждый элемент.

И вот первая смена стреляющих получает боеприпасы и направляется на исходное положение. Руководитель стрельбы еще раз напоминает резервистам особенности выполнения упражнения и требования мер безопасности.

Новобранцы занимают места на рубежах открытия огня, заряжают автоматы. В их действиях проскальзывают некоторая нервозность и волнение. Это немудрено: справиться с эмоциями, когда впервые держишь в руках оружие с боевыми патронами, непросто.

Пауза перед первыми выстрелами. Наконец в глубине поля появляются мишени. Громко звучат выстрелы, и одна за другой мишени исчезают. Что ж, для начала неплохо!

— При выполнении резервистами упражнения начальных стрельб точность стрельбы и полученные оценки уходят на второй план, — отметил командир роты нового пополнения гвардии майор Тахир Юлдашев. — Куда важнее, чтобы новоиспеченный защитник Родины не боялся оружия, уверенно обращался с ним, прочувствовал мощь выстрела. Моральная закалка на первых порах гораздо важнее точной стрельбы. Хотя и с меткостью у нового пополнения все в порядке. Признаюсь, для меня стало в некоторой степени сюрпризом большое количество пораженных новобранцами мишеней. Значит, кропотливая планомерная подготовка к ответственному занятию прошла не зря.

По словам Тахира Муратовича, в хороших результатах велика заслуга и самих резервистов. Как правило, это уже состоявшиеся личности, многие имеют семьи, работу, опыт самостоятельной жизни. И к боевой учебе все подходят предельно ответственно, стараясь не терять время и успеть усвоить азы «науки побеждать» за отведенный короткий срок сбора. А уж в такой ответственный день каждый действовал на пределе.

— Впечатления потрясающие! — поделился эмоциями от первой в жизни боевой стрельбы рядовой резерва Максим Сенько. — Огромный прилив адреналина! К счастью, все волнение оставил перед огневым рубежом, во время стрельбы действовал, что называется, на автомате. Это было знаковое событие не только в службе, но, пожалуй, во всей жизни. Стало больше уверенности в себе, понял, что способен на многое.

Взволнованным выглядел и товарищ Максима рядовой резерва Александр Федоренков.

— Сегодня я испытал, пожалуй, самые яркие впечатления за время сбора, — признался Александр. — Хотя в армии каждый день интересный и насыщенный, стрельбы ждал с особым нетерпением. Как спортсмен — профессионально занимаюсь греко-римской борьбой — ставил перед собой цель не просто отстреляться, а показать высокий результат. И с этой задачей справился! Огромное спасибо за это командирам, которые отлично подготовили нас к этому маленькому армейскому экзамену.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора