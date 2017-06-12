Служба будет трудной и ответственной!

Новобранцы в/ч 89417 приняли Военную присягу на верность Отчизне. Поздравить каждого защитника с этим волнующим днем в жизни прибыл начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев.

Олег Алексеевич пожелал военно­служащим успехов в службе на благо нашей страны. Отныне на их плечи ложится огромная ответственность за обеспечение мира и мирного труда наших граждан.

Командир воинской части полковник Алексей Попов отметил, что день принятия Военной присяги — особое событие в жизни каждого человека. Именно с момента произнесения клятвы и скрепления ее подписью присяга становится нерушимым законом жизни и службы воина, который он призван неукоснительно выполнять как в мирное, так и в военное время.







— Я выражаю уверенность, что новое пополнение будет с честью и достоинством выполнять воинский долг, твердо руководствуясь принципом «В любое время, в любом месте, любые задачи!» — подчеркнул полковник Алексей Попов. — Служба у вас будет трудная и ответственная, требующая существенных физических и моральных нагрузок.

По завершении торжественного мероприятия гости воинской части смогли ознакомиться с вооружением, военной и специальной техникой, состоящей на вооружении части, а также увидеть показательное выступление воинов‑разведчиков.

Александр Кибик, «Ваяр», фото Владимира Блинова