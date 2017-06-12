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Торжественный ритуал принятия Военной присяги состоялся на строевом плацу 86‑й Волковысской Краснознаменной, ордена Александра Невского бригады связи.
12.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Торжественный ритуал принятия Военной присяги состоялся на строевом плацу 86‑й Волковысской Краснознаменной, ордена Александра Невского бригады связи. Перед строем товарищей и командиров, на глазах у родственников и друзей воины нового пополнения воинских частей связи поклялись в верности Родине. Вместе с сотней новобранцев 86 брс к Военной присяге были приведены воины 297‑го центрального узла фельдъегерско-почтовой связи, 83‑го центра радиосвязи особого назначения и 62‑го центрального узла связи.
— Вы сегодня становитесь полноправными защитниками нашего Отечества, — обратился к присягнувшим полковник Олег Мищенко, исполняющий обязанности начальника связи Вооруженных Сил — начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь. — Впереди у вас нелегкий, но интересный ратный труд. Уже в сентябре большинству из вас предстоит участвовать в совместном стратегическом учении «Запад-2017». На современной технике вам предстоит обеспечить связь высшему руководству вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации. Не теряйте времени, овладевайте ратной наукой. Ваши новые знания и навыки пригодятся не только здесь, в армии, но и в гражданской жизни.
Среди почетных гостей был участник Великой Отечественной войны, почетный солдат войск связи полковник в отставке Пётр Орлов, а также представитель Волковысского районного исполнительного комитета Виктор Павлович.
Отрадно, что 86 брс поддерживает самые добрые отношения с волковысской землей, которую в далеком 1944‑м довелось освобождать воинам-связистам. Около четверти нынешних новобранцев части родом из этого района.
К слову, представители районной администрации даже пошли на такой шаг: по результатам опроса уволившихся в запас земляков‑связистов перед каждой присягой определяют лучшего офицера части. Теперь этой чести был удостоен офицер командного пункта старший лейтенант Сергей Батюков.
Но вернемся к молодым связистам, замершим в строю. Какие они? На этот вопрос ответил командир 86‑й бригады связи полковник Александр Исаев:
— В этом призыве очень много любознательных ребят. Они живо интересуются службой, современной техникой связи. Они неравнодушны, правильно настроены на службу, у них горят глаза!
* * *
Командование бригады и руководство войск связи провели большую подготовительную работу.
Все гости смогли найти своих защитников в строю благодаря большой схеме построения, которую командование части разместило у КПП.
После присяги родственники и друзья новобранцев ознакомились с бытом военнослужащих, увидели современную технику связи, на которой будут проходить службу их сыновья, братья и внуки, а также отведали блюда из солдатского рациона, приготовленные здесь же в полевой кухне.
Была соблюдена еще одна очень важная традиция: после торжественного ритуала командир 86‑й бригады связи полковник Александр Исаев пригласил родителей воинов‑связистов в клуб части, где лично рассказал о службе их сыновей, познакомил с командирами подразделений, ответил на все вопросы. Так формируется доверие между армией и обществом.
Майор Александр Холод, «Ваяр», фото автора
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Торжественный ритуал принятия Военной присяги состоялся на строевом плацу 86‑й Волковысской Краснознаменной, ордена Александра Невского бригады связи.
Торжественный ритуал принятия Военной присяги состоялся на строевом плацу 86‑й Волковысской...
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