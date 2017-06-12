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В городском поселке Мачулищи ряды защитников воздушных границ пополнило свыше 200 военнослужащих срочной военной службы.
12.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
В городском поселке Мачулищи ряды защитников воздушных границ пополнило свыше 200 военнослужащих срочной военной службы. С этим знаменательным событием виновников торжества поздравил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Олег Двигалев.
Для в/ч 06752 и 39872 стало хорошей традицией совместно проводить значимые события — торжества по случаю государственных праздников, дни открытых дверей, мероприятия военно-патриотической направленности… Несмотря на то что бывший военный городок Мачулищи давно обрел статус городского поселка, здесь крепки традиции. Поэтому и неудивительно, что и в этот праздничный день принятия новобранцами Военной присяги поздравить их пришли не только родные и близкие люди, но и представители ветеранских организаций, администрации поселка, жители городка.
Свои наставления новому пополнению передал председатель совета Минской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов подполковник в отставке Анатолий Моисеев. По его мнению, сохранение торжественности ритуала принятия Военной присяги является одним из важнейших инструментов воспитания патриотизма у молодежи. Такое событие запоминается на всю жизнь.
Командиры воинских частей полковник Андрей Лукьянович и подполковник Алексей Лисица выразили уверенность в том, что новобранцы станут не просто полноправными членами прославленных воинских коллективов, но и явятся примером для будущих поколений защитников Отечества.
После торжественного принятия Военной присяги родители новобранцев смогли пообщаться с командованием воинских частей и ознакомились с условиями быта своих сыновей.
И, конечно же, после принятия Военной присяги ребята получили на руки первые в их жизни увольнительные записки, чтобы провести этот день в кругу родных и близких.
Иван Константинов, фото автора
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В городском поселке Мачулищи ряды защитников воздушных границ пополнило свыше 200 военнослужащих срочной военной службы.
В городском поселке Мачулищи ряды защитников воздушных границ пополнило свыше 200 военнослужащих срочной...
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