Долетался: польский парапланерист случайно попал в Брест

Белорусские пограничники задержали польского парапланериста, который, как утверждает он сам, по ошибке перелетел через границу и приземлился на окраине города Бреста, сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Инцидент произошел накануне в районе пункта пропуска «Козловичи». Летящий на высоте около 1 км объект заметили пограничники и местные жители. Вскоре в 600 метрах от границы сотрудники Брестской пограничной группы задержали нарушителя.

«Мужчина 1975 года рождения пояснил, что в ходе полёта потерял ориентировку на местности. Когда приземлился, решил, что находится неподалёку от польского города Бяла-Подляска. В отношении иностранного гражданина начат административный процесс за нарушение госграницы. Спортсмену-любителю грозит крупный штраф с депортацией и запретом въезда в Беларусь», - говорится в сообщении ГПК.