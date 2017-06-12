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Долетался: польский парапланерист случайно попал в Брест

12.06.2017 23:15 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Белорусские пограничники задержали польского парапланериста, который, как утверждает он сам, по ошибке перелетел через границу и приземлился на окраине города Бреста, сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Инцидент произошел накануне в районе пункта пропуска «Козловичи». Летящий на высоте около 1 км объект заметили пограничники и местные жители. Вскоре в 600 метрах от границы сотрудники Брестской пограничной группы задержали нарушителя.

«Мужчина 1975 года рождения пояснил, что в ходе полёта потерял ориентировку на местности. Когда приземлился, решил, что находится неподалёку от польского города Бяла-Подляска. В отношении иностранного гражданина начат административный процесс за нарушение госграницы. Спортсмену-любителю грозит крупный штраф с депортацией и запретом въезда в Беларусь», - говорится в сообщении ГПК.

 
Теги: Брест
 
 
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Спортсмен был уверен, что находится на родине, когда его обнаружили пограничники, ему грозит крупный штраф и запрет на въезд в страну.

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