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Ученые: каждый десятый в мире испытывает проблемы с весом

12.06.2017 22:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн – Sputnik. Каждый десятый человек в мире испытывает проблемы с лишним весом, выяснили ученые Университета штата Вашингтон, доклад которых был опубликован в издании New England Journal of Medicine.

Ученые: каждый десятый в мире испытывает проблемы с весом
© Pixabay
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Согласно исследованию с 1980 года количество людей с ожирением выросло вдвое более чем в 70 странах. При этом есть и государства, которых не коснулась эта проблема – это Афганистан, Болгария и Демократическая республика Конго.

Два года назад от лишнего веса страдало порядка 12% взрослых и 5% детей. В США эти показатели больше – 38% и 17% соответственно.

Наибольший процентный уровень детей и юношей с ожирением среди 20 крупнейших стран мира – в США, наименьший – в Бангладеш. Больше всего толстых взрослых в Египте, меньше всего – во Вьетнаме.

 
Теги: Минск
 
 
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Наибольший процентный уровень детей и юношей с ожирением среди 20 крупнейших стран мира – в США, наименьший – в Бангладеш.

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