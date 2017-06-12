Ученые: каждый десятый в мире испытывает проблемы с весом

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Каждый десятый человек в мире испытывает проблемы с лишним весом, выяснили ученые Университета штата Вашингтон, доклад которых был опубликован в издании New England Journal of Medicine .

Согласно исследованию с 1980 года количество людей с ожирением выросло вдвое более чем в 70 странах. При этом есть и государства, которых не коснулась эта проблема – это Афганистан, Болгария и Демократическая республика Конго.

Два года назад от лишнего веса страдало порядка 12% взрослых и 5% детей. В США эти показатели больше – 38% и 17% соответственно.

Наибольший процентный уровень детей и юношей с ожирением среди 20 крупнейших стран мира – в США, наименьший – в Бангладеш. Больше всего толстых взрослых в Египте, меньше всего – во Вьетнаме.