Создатели телесериала и автор оригинальной фэнтези-серии Джордж Мартин скрывают развитие сюжета седьмого сезона "Игры престолов", но фанаты уже делают ставки на победителя истории и обсуждают другие интересные факты о грядущей премьере.

Датой выхода седьмого сезона "Игры престолов" (Game of Thrones) определено 16 июля – в этот день поклонники фэнтези-сериала по всему миру соберутся у телеэкранов и компьютеров, чтобы посмотреть, что же будет дальше в полюбившейся истории.

Почему "Игра престолов" популярна?

Первая серия "Игры престолов" была представлена телеканалом HBO еще в 2011 году. Оригинальные романы из "Цикла льда и пламени" Джорджа Мартина тогда уже были популярны, но после выхода сериала фанатов у истории стало больше в сотни раз: продажи романов выросли на порядки, а новые эпизоды "Игры престолов" били рекорды по количеству скачиваний на торрентах и онлайн-просмотрах.

Однако есть и те, кто не оценил сериал – эти люди часто задаются вопросом, почему же все с ума сходят от "Игры престолов"? Ответ на него, на самом деле, очень прост.

Казалось бы: обычное фэнтези с драконами и борьбой за власть, волшебниками и бастардами, но Мартин "берет на крючок" всех неожиданностями сюжета: главный герой первого романа умирает еще до середины книги, а потом погибают и многие другие ведущие персонажи, о которых зрители и читатели были уверены: он-то точно доживет до конца!

Благодаря таким неожиданным поворотам сюжета и по-настоящему прописанной сагой многие и любят "Игру престолов" – здесь действительно не знаешь, что может быть на следующей странице. А кто из персонажей получит главный "трофей" – железный трон Вестероса, и вовсе остается одной из главных загадок в массовой культуре, сопоставимой только с вопросом "кто убил Лору Палмер?"

Что уже произошло в "Игре престолов"?

Пересказывать сюжет "Игры престолов" – дело неблагородное: здесь, как уже было сказано выше, слишком много смертей и неожиданных сюжетных поворотов. Поэтому проще сказать, какая "расстановка сил" накануне седьмого сезона истории.

Королева Вестероса Серсея Ланнистер убила своих главных врагов – Его Воробейшество, Маргери Тиррел, а заодно и половину знати Золотой Гавани. Потеряла Серсея и всех своих детей – ее сына Джоффри убили, как и дочь Мерцеллу, а младший сын Томмен выбросился из окна. На данный момент именно Серсея занимает железный трон.

Санса Старк и Джон Сноу вместе на севере – думают, как отбить нашествие "белых ходоков" и заодно завоевать железный трон, а также отомстить Серсее за убийство их отца. Другие дети Старков, Арья и Брендон, разбросаны по миру и пытаются выжить в сложных условиях.

Дейенерис Таргариен согласилась сотрудничать не только с Варисом, но и с карликом Тирионом Ланнистером, а в последних сериях к ней за помощью обращаются Теон и Яра Грейджой.

Есть еще множество второстепенных персонажей – например, Пес Клиган и другие, однако у них нет шансов на железный трон. Но кто из вышеперечисленных героев завоюет власть в Семи Королевствах – знают лишь единицы.

Кто, скорее всего, победит в "Игре престолов"?

Пока сюжет седьмого сезона и новой книги Джорджа Мартина остается в строжайшем секрете, остается лишь гадать. По предположению многих фанатов, в седьмом сезоне "Игры престолов" выяснится, что Джон Сноу и Дейенерис – брат и сестра, а значит имеют все законные основания на власть в Семи Королевствах. Однако перед этим им необходимо победить белых ходоков.

Некоторые предполагают, что в итоге вся власть достанется Тириону Ланнистеру – мол, он специально плетет интриги и в итоге окажется совсем не таким, каким казался в сериале с самого начала.

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В успех Серсеи Ланнистер верят немногие: королева успела наделать много плохого, за что фанаты саги ее искренне ненавидят. И не факт, что Серсея сможет выстоять в противостоянии одновременно со Старками и Дейенерис. К слову, фанаты "Игры престолов" на одном из интернет-ресурсов даже поставили ее на первое место среди возможных смертей нового сезона.

Когда и где смотреть 7-й сезон "Игры престолов"?

Как уже было сказано, первая серия седьмого сезона Game of Thrones выйдет 16 июля – однако в Беларуси и России это будет уже ночь на 17 июля. Уже в этот понедельник серию переведут и озвучат для легальных сервисов просмотра – например, "Амедиатеки", где "Игру престолов" посмотреть можно за определенную плату.

У "пиратов" также "Игра престолов" появится уже 17 июля – ради соблюдения законодательства мы не можем называть сайты, где можно будет посмотреть седьмой сезон онлайн, однако вы их и так найдете в Google.

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Последняя, седьмая серия нового сезона "Игры престолов" выйдет на экраны 27 августа – то есть у нас ее можно будет посмотреть уже 28 августа. Ну а восьмой сезон станет итоговым – предположительно, его представят летом 2018 года.