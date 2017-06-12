ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конкурсы в гимназии, первое ЦТ, миллиард от Китая и жизнь поликлиник - все за вчера

13.06.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Доброе утро!

Не погода, а ерунда какая-то: дожди, грозы, порывистый ветер. Лучше станет только к выходным, набираемся терпения.


ВАЖНОЕ

Посмотрели, как изменились цены на товары в магазинах после деноминации. Напомним: президент обещал, что роста цен в связи с деноминацией не будет, а эксперты прогнозировали, что стоимость некоторых товаров может вырасти из-за округления. Так и вышло.

Закончилась вступительная кампания в 5 класс гимназий. В некоторых из них в Минске конкурс составил два человека на место, при этом проходной балл достиг 58 из 60 возможных. Рассказываем, с каким результатом поступили дети в этом году. И вчера же в стране началась вступительная кампания в вузы — с ЦТ по по мове. А пока дети писали, мы поговорили с их родными, которые ждали у корпуса.

Позавчера вступил в силу «безвиз» Украины с ЕС. Теперь украинцы могут посетить без визы 119 стран. Вот здесь рассказываем, сколько белорусы.

Порадовали наши футболисты: сборная Беларуси выиграла в товарищеском матче у команды Новой Зеландии — 1:0. Это вторая победа подряд — недавно парни обыграли Болгарию (2:1). Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.

12 июня в России прошли праздничные гуляния в честь Дня России и, одновременно с ними, антикоррупционные акции. СМИ сообщают о более чем тысяче задержанных.


Вчера президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты. Теперь за ношение или иную демонстрацию символа в стране полагается серьезный штраф.

ПОПУЛЯРНОЕ

В Минске начался суд о махинациях с калийными удобрениями. Директора и сотрудников ОАО «Смолевичи-Сузон» и ООО «Верасень-Сервис» обвиняют в том, что два года они закупали товар по дешевке у ОАО «Беларуськалий» и незаконно продавали в Россию. Обвиняемым грозит до 10 лет.

Стало известно, что Беларусь и Китай заметно продвинулись в переговорах о масштабном агропроекте. Основная сфера интересов — инвестирование средств в производство молочной продукции, китайцы рассчитывают создать в Беларуси крупное предприятие. Сумма планируемых инвестиций — 1 миллиард долларов. Планируют также купить долю в одном из белорусских банков.

Все больше белорусов решаются на строительство «каркасника». Один из таких домов недавно построили под Минском. И вот фотоотчет этапов его строительства.


ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В нашем проекте «Доктора» новый герой — главный врач 39-й городской клинической поликлиники Минска Ольга Есманчик. Она уверена, что длина очередей у кабинета терапевта зависит от работы администрации учреждения. Все, что вы хотели знать о поликлиниках, — здесь.

А в проекте «100 лет инноваций» вчера вспоминали о главных изобретениях 1990-х годов: как появился Wi-Fi, первые модели смартфонов и как разрабатывали Международную космическую станцию.

Поговорили с бывшим министром обороны Эстонии — о военных учениях, БелАЭС и имидже Беларуси. Он уверяет: нашу страну в Таллине угрозой не считают.

9 июня 1945 года, спустя месяц после разгрома «Третьего рейха», была образована группа советских войск в Германии. Из трех фронтов, вошедших в ее состав, два были белорусскими. На территории ГДР проходили военную службу десятки тысяч белорусов, учились и работали члены их семей. Вспоминаем, как жили наши люди у переднего края «свободного мира».


С 1 сентября уроки во многих школах будут начинаться с 9 утра. Чиновники убеждены, что это для детей оптимальное время. Бывший директор НЦУ Наталья Поспелова дала несколько советов родителям о том, как за лето подготовиться к новым графикам.

Все новости понедельника, 12 июня

Кстати. В день, когда абитуриенты писали ЦТ по мове, мы собрали и для вас десяток вопросов по школьной программе. Сможете ответить правильно?

Ваша редакция

Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Не погода, а ерунда какая-то: дожди, грозы, порывистый ветер. Лучше станет только к выходным, набираемся терпения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Долетался: польский парапланерист случайно попал в Брест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика