Конкурсы в гимназии, первое ЦТ, миллиард от Китая и жизнь поликлиник - все за вчера

Позавчера вступил в силу «безвиз» Украины с ЕС. Теперь украинцы могут посетить без визы 119 стран. Вот здесь рассказываем, сколько белорусы.
Порадовали наши футболисты: сборная Беларуси выиграла в товарищеском матче у команды Новой Зеландии — 1:0. Это вторая победа подряд — недавно парни обыграли Болгарию (2:1). Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
12 июня в России прошли праздничные гуляния в честь Дня России и, одновременно с ними, антикоррупционные акции. СМИ сообщают о более чем тысяче задержанных.
В Минске начался суд о махинациях с калийными удобрениями. Директора и сотрудников ОАО «Смолевичи-Сузон» и ООО «Верасень-Сервис» обвиняют в том, что два года они закупали товар по дешевке у ОАО «Беларуськалий» и незаконно продавали в Россию. Обвиняемым грозит до 10 лет.
9 июня 1945 года, спустя месяц после разгрома «Третьего рейха», была образована группа советских войск в Германии. Из трех фронтов, вошедших в ее состав, два были белорусскими. На территории ГДР проходили военную службу десятки тысяч белорусов, учились и работали члены их семей. Вспоминаем, как жили наши люди у переднего края «свободного мира».
С 1 сентября уроки во многих школах будут начинаться с 9 утра. Чиновники убеждены, что это для детей оптимальное время. Бывший директор НЦУ Наталья Поспелова дала несколько советов родителям о том, как за лето подготовиться к новым графикам.
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