Конкурсы в гимназии, первое ЦТ, миллиард от Китая и жизнь поликлиник - все за вчера

Доброе утро!

Не погода, а ерунда какая-то: дожди, грозы, порывистый ветер. Лучше станет только к выходным , набираемся терпения.





ВАЖНОЕ

Посмотрели, как изменились цены на товары в магазинах после деноминации . Напомним: президент обещал, что роста цен в связи с деноминацией не будет, а эксперты прогнозировали, что стоимость некоторых товаров может вырасти из-за округления. Так и вышло.

Закончилась вступительная кампания в 5 класс гимназий. В некоторых из них в Минске конкурс составил два человека на место , при этом проходной балл достиг 58 из 60 возможных. Рассказываем, с каким результатом поступили дети в этом году. И вчера же в стране началась вступительная кампания в вузы — с ЦТ по по мове. А пока дети писали, мы поговорили с их родными , которые ждали у корпуса.

Позавчера вступил в силу «безвиз» Украины с ЕС. Теперь украинцы могут посетить без визы 119 стран. Вот здесь рассказываем, сколько белорусы .

Порадовали наши футболисты: сборная Беларуси выиграла в товарищеском матче у команды Новой Зеландии — 1:0. Это вторая победа подряд — недавно парни обыграли Болгарию (2:1). Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.

12 июня в России прошли праздничные гуляния в честь Дня России и, одновременно с ними, антикоррупционные акции . СМИ сообщают о более чем тысяче задержанных.





Вчера президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты . Теперь за ношение или иную демонстрацию символа в стране полагается серьезный штраф.

ПОПУЛЯРНОЕ

В Минске начался суд о махинациях с калийными удобрениями . Директора и сотрудников ОАО «Смолевичи-Сузон» и ООО «Верасень-Сервис» обвиняют в том, что два года они закупали товар по дешевке у ОАО «Беларуськалий» и незаконно продавали в Россию. Обвиняемым грозит до 10 лет.

Стало известно, что Беларусь и Китай заметно продвинулись в переговорах о масштабном агропроекте . Основная сфера интересов — инвестирование средств в производство молочной продукции, китайцы рассчитывают создать в Беларуси крупное предприятие. Сумма планируемых инвестиций — 1 миллиард долларов. Планируют также купить долю в одном из белорусских банков.

Все больше белорусов решаются на строительство «каркасника». Один из таких домов недавно построили под Минском. И вот фотоотчет этапов его строительства .





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В нашем проекте «Доктора» новый герой — главный врач 39-й городской клинической поликлиники Минска Ольга Есманчик. Она уверена, что длина очередей у кабинета терапевта зависит от работы администрации учреждения. Все, что вы хотели знать о поликлиниках, — здесь .

А в проекте « 100 лет инноваций » вчера вспоминали о главных изобретениях 1990-х годов : как появился Wi-Fi, первые модели смартфонов и как разрабатывали Международную космическую станцию.

Поговорили с бывшим министром обороны Эстонии — о военных учениях, БелАЭС и имидже Беларуси . Он уверяет: нашу страну в Таллине угрозой не считают.

9 июня 1945 года, спустя месяц после разгрома «Третьего рейха», была образована группа советских войск в Германии. Из трех фронтов, вошедших в ее состав, два были белорусскими. На территории ГДР проходили военную службу десятки тысяч белорусов, учились и работали члены их семей. Вспоминаем, как жили наши люди у переднего края «свободного мира» .





С 1 сентября уроки во многих школах будут начинаться с 9 утра. Чиновники убеждены, что это для детей оптимальное время. Бывший директор НЦУ Наталья Поспелова дала несколько советов родителям о том, как за лето подготовиться к новым графикам.

Все новости понедельника, 12 июня

Кстати. В день, когда абитуриенты писали ЦТ по мове, мы собрали и для вас десяток вопросов по школьной программе. Сможете ответить правильно ?

Ваша редакция

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