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Новое здание Брестского театра кукол станет многофункциональным комплексом
13.06.2017 07:49 — Новости Общества | Tut.by
Брестский театр кукол становится «узнаваемым». На стройплощадке полным ходом идут отделочные работы. Со стороны улицы Ленина рабочие стройтреста № 8 с автовышки выполняют остекление верхней части фасада. Ежедневно на объекте занято более 100 строителей,
За четыре месяца текущего года освоено 11,3 миллиарда рублей (неденоминированных) из 15,6 млрд, профинансированных заказчиком — областным УКСом. Всего в 2017 году из бюджета области на объект выделяется 70 миллиардов рублей (для сравнения: в наиболее сложный период, когда работа, по сути, затухала, в год поступал всего 1 миллиард рублей). У строителей есть намерение сдать объект в 2018 году. С помощью заместителя директора Брестского театра кукол Дмитрия Сачковского мы попытались разглядеть главные «фишки» значимого объекта.
Трехуровневый портал и струящийся ручей
Сказка начинается с главного входа. Такова задумка автора проекта — архитектора Валерия Кескевича. Красивая, «монументальная» лестница из гранита, которая ведет в здание, еще скрыта от глаз прохожих. Вместе с особой конфигурацией боковых стен она создает ощущение, что парадная дверь где-то далеко в глубине. Хотя до нее около 15 метров.
«Видите, лестница наклонная, в трех уровнях, — поясняет Дмитрий Сачковский. — Справа от нее будет ниспадать и струиться вода, скорее всего, по особым случаям».
Еще одна удачная находка архитектора — необычные «мозаичные» окна по всему фасаду. И, конечно, выделяется треугольная стеклянная стела в угловой части здания. Ее еще называют шапочкой Буратино. Пока на стеклянной поверхности еще не появились дополнительные элементы. Возможно, это будут часы необычного дизайна и театральные куклы — герои спектаклей.
«Детский дворец»
9 гримерных, пошивочные, обувные, шляпные мастерские… В многочисленных помещениях театра будут созданы все условия для репетиций, изготовления и транспортировки реквизита. После долгих мытарств, тесноты в старом здании и последующей аренды помещения творческий коллектив вознагражден с лихвой. Предполагается, что его численность может увеличиться с 55 до 150 человек. А первым спектаклем на новой сцене, возможно, станет «Новая зямля» по мотивам классической поэмы Якуба Коласа. Это дебютная работа нового главного режиссера театра Александра Янушкевича.
«Театр займет только часть здания, — говорит Дмитрий Сачковский. — На самом деле это многофункциональный комплекс. Здесь есть выставочное пространство, театральный музей, помещения для работы детских творческих коллективов. Предусмотрены уютные зеленые уголки, фойе и кафешки на каждом этаже. Теперь не будет проблемы: где разместить елку во время новогодних театральных постановок».
В первом полугодии строители рассчитывают завершить отделочные работы. А будущей зимой, не исключено, в часть здания уже начнут подавать тепло. Хозяева активно ведут поиск арендаторов кафе и прочих помещений. Скоро начнется проведение тендеров на закупку оборудования.
Ложка дегтя
Пространство, где будут проходить спектакли, на первый взгляд, огромное. Два зрительных зала на 200 и 70 мест (плюс 20 vip-мест) смотрят друг на друга через общую сцену, 31 метр в высоту. Хотя «в готовом виде» — с завершенным потолком, освещением и закрытой технической разводкой — все, конечно, будет выглядеть по-иному.
Именно сцена в ее окончательном варианте, на взгляд автора, и есть та самая ложка дегтя. Чуда не произошло: победила оптимизация. Первоначальный проект сцены давал практически неограниченные возможности режиссеру и артистам театра, известного своими яркими постановками. Образцом послужила сцена Казанского театра оперы и балета: подъемно-опускная, с пятью плоскостями, которые выстраиваются каскадом или по ходу действа опускаются вниз, в трюм.
В. Кескевич возражал против того, чтобы круглую сцену просто забетонировали. Дескать, это не сельский клуб. Но из соображений экономии все так и произошло. Из «сложных» элементов — только несколько люков-провалов, через которые снизу могут подаваться декорации. Вот и думаешь: а стоило огород городить — возводить такое шикарное здание с 700 помещениями, чтобы сцена в итоге получилась достаточно примитивной?..
Закавыка с парковкой
Большому зданию театра изначально сложно было вписаться в довольно ограниченное пространство между старыми жилыми домами на ул. Ленина. Оно бы и не вписалось, если бы один из них не был снесен.
Пожертвовать ли вторым? Этот вопрос встал из-за того, что около здания театра, где ожидается активное движение, по сути, негде припарковать автомобили. Если, конечно, не снести бывшее общежитие музколледжа. Это двухэтажный дом с табличкой: «Здание 1937 г. постройки в историческом центре г. Бреста». Жильцы уже отселены. И сейчас городские власти решают, что делать с этим домом, который не вписывается в образовавшийся театральный комплекс. К тому же здание в аварийном состоянии, и его реконструкция стоит, пожалуй, побольше, чем «модерновая» сцена театра. По предварительным данным, порядка 2 миллиардов рублей «старыми». Точку в этом вопросе поставит Минкульт.
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Всего в 2017 году из бюджета области на объект выделяется 70 миллиардов рублей.
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