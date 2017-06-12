Новое здание Брестского театра кукол станет многофункциональным комплексом

Брестский театр кукол становится «узнаваемым». На стройплощадке полным ходом идут отделочные работы. Со стороны улицы Ленина рабочие стройтреста № 8 с автовышки выполняют остекление верхней части фасада. Ежедневно на объекте занято более 100 строителей, пишет «Вечерний Брест».





За четыре месяца текущего года освоено 11,3 миллиарда рублей (неденоминированных) из 15,6 млрд, профинансированных заказчиком — областным УКСом. Всего в 2017 году из бюджета области на объект выделяется 70 миллиардов рублей (для сравнения: в наиболее сложный период, когда работа, по сути, затухала, в год поступал всего 1 миллиард рублей). У строителей есть намерение сдать объект в 2018 году. С помощью заместителя директора Брестского театра кукол Дмитрия Сачковского мы попытались разглядеть главные «фишки» значимого объекта.

Трехуровневый портал и струящийся ручей

Сказка начинается с главного входа. Такова задумка автора проекта — архитектора Валерия Кескевича. Красивая, «монументальная» лестница из гранита, которая ведет в здание, еще скрыта от глаз прохожих. Вместе с особой конфигурацией боковых стен она создает ощущение, что парадная дверь где-то далеко в глубине. Хотя до нее около 15 метров.

«Видите, лестница наклонная, в трех уровнях, — поясняет Дмитрий Сачковский. — Справа от нее будет ниспадать и струиться вода, скорее всего, по особым случаям».





Еще одна удачная находка архитектора — необычные «мозаичные» окна по всему фасаду. И, конечно, выделяется треугольная стеклянная стела в угловой части здания. Ее еще называют шапочкой Буратино. Пока на стеклянной поверхности еще не появились дополнительные элементы. Возможно, это будут часы необычного дизайна и театральные куклы — герои спектаклей.

«Детский дворец»

9 гримерных, пошивочные, обувные, шляпные мастерские… В многочисленных помещениях театра будут созданы все условия для репетиций, изготовления и транспортировки реквизита. После долгих мытарств, тесноты в старом здании и последующей аренды помещения творческий коллектив вознагражден с лихвой. Предполагается, что его численность может увеличиться с 55 до 150 человек. А первым спектаклем на новой сцене, возможно, станет «Новая зямля» по мотивам классической поэмы Якуба Коласа. Это дебютная работа нового главного режиссера театра Александра Янушкевича.

«Театр займет только часть здания, — говорит Дмитрий Сачковский. — На самом деле это многофункциональный комплекс. Здесь есть выставочное пространство, театральный музей, помещения для работы детских творческих коллективов. Предусмотрены уютные зеленые уголки, фойе и кафешки на каждом этаже. Теперь не будет проблемы: где разместить елку во время новогодних театральных постановок».

В первом полугодии строители рассчитывают завершить отделочные работы. А будущей зимой, не исключено, в часть здания уже начнут подавать тепло. Хозяева активно ведут поиск арендаторов кафе и прочих помещений. Скоро начнется проведение тендеров на закупку оборудования.





Ложка дегтя

Пространство, где будут проходить спектакли, на первый взгляд, огромное. Два зрительных зала на 200 и 70 мест (плюс 20 vip-мест) смотрят друг на друга через общую сцену, 31 метр в высоту. Хотя «в готовом виде» — с завершенным потолком, освещением и закрытой технической разводкой — все, конечно, будет выглядеть по-иному.

Именно сцена в ее окончательном варианте, на взгляд автора, и есть та самая ложка дегтя. Чуда не произошло: победила оптимизация. Первоначальный проект сцены давал практически неограниченные возможности режиссеру и артистам театра, известного своими яркими постановками. Образцом послужила сцена Казанского театра оперы и балета: подъемно-опускная, с пятью плоскостями, которые выстраиваются каскадом или по ходу действа опускаются вниз, в трюм.

В. Кескевич возражал против того, чтобы круглую сцену просто забетонировали. Дескать, это не сельский клуб. Но из соображений экономии все так и произошло. Из «сложных» элементов — только несколько люков-провалов, через которые снизу могут подаваться декорации. Вот и думаешь: а стоило огород городить — возводить такое шикарное здание с 700 помещениями, чтобы сцена в итоге получилась достаточно примитивной?..





Закавыка с парковкой

Большому зданию театра изначально сложно было вписаться в довольно ограниченное пространство между старыми жилыми домами на ул. Ленина. Оно бы и не вписалось, если бы один из них не был снесен.

Пожертвовать ли вторым? Этот вопрос встал из-за того, что около здания театра, где ожидается активное движение, по сути, негде припарковать автомобили. Если, конечно, не снести бывшее общежитие музколледжа. Это двухэтажный дом с табличкой: «Здание 1937 г. постройки в историческом центре г. Бреста». Жильцы уже отселены. И сейчас городские власти решают, что делать с этим домом, который не вписывается в образовавшийся театральный комплекс. К тому же здание в аварийном состоянии, и его реконструкция стоит, пожалуй, побольше, чем «модерновая» сцена театра. По предварительным данным, порядка 2 миллиардов рублей «старыми». Точку в этом вопросе поставит Минкульт.

Какие объекты разместятся в новом здании театра? Цокольный этаж: театральная студия и театральный зал, декоративный сад с игровыми элементами для детей и кафе на 35 мест. 1-й этаж: сцена, большой и малый зрительные залы, буфет на 20 мест. 2-й этаж: музей театра (165 кв. м) и буфет на 25 мест. 3-й этаж: спортивный зал (192 кв. м) и административные помещения.